Na startu drugog dela igre, Mošić je postigao gol i približio "orlove" na 14:12, ali je svega nekoliko sekundi kasnije dobio isključenje. Ipak, Brazilci nisu iskoristili priliku da sa igračem više dođu do pogotka. Mladi Milić je krenuo u kontru, ali je izgubio loptu i omogućio Toledu da pogodi na prazan gol. Posle nove kontre našeg tima, precizan je bio Vujić, ali su u nastavku "orlovi, uprkos bravurama Milosavljeva među stativama, previše grešili u napadu.



Brazil je došao do velikih plus pet - 18:13. Nalet rivala prekinuo je Radivojević nakon brze kontre, a Almeida je bio nemoćan. Zaustavili su naši momci još jedan napad protivnika, a Marsenić je iskoristio šansu da Srbiju približi na 18:15. "Orlovi" ponovo igraju disciplinovano, nema grešaka u napadu, odbrana je stabilna, ali to ne remeti Langara na putu do novog gola.



Nenadić vraća naš tim na tri pogotka zaostatka, ali Toledo neverovatnim šutem sa zemlje dolazi do svog četvrtog gola, pa Brazil vodi 20:16. Usledio je niz promašaja oba tima, pa je rezultat nepromenjen već četiri minuta. Peruničić je zatražio tajm-aut. Marsenić je posle kratkog predaha konačno prekinuo lošu seriju, ali je Šiufa uzvratio (17:21). Nastavila se neizvesna borba, igra se gol za gol. Nenadić je savladao Almeidu, ali je i Langaro bio uspešan protiv Milosavljeva.



Uz priznat pogodak Nemanje Ilića, Tešeira je dobio isključenje. Brazilci su naredni napad ispustili zbog faula u napadu, a Ilić je sa sedmerca približio Srbiju na minus dva 20:22. Posle promašenog sedmerca rivala, Ilić je još jednom bio precizan sa penala. Apsolutni heroj Srbije je Milosavljev koji je u poslednjim minutima meča vezao tri odbrane. Skinuo je čist zicer Šiufi, ali su "orlovi" brzopleto ispustili napad.



Pušica je u 58. minutu dobio treće isključenje i crveni karton, ali se na tim odbranio sa igračem manje. Peruničić je zatražio novi tajm-aut, rezultat je i dalje 21:22. Imala je Srbija napad za izjednačenje, ali su ponovo naši momci greškama poklonili rivalu kontru. Brazil je to umeo da iskoristi, a Marsenić na drugoj strani vraća "orlove" na minus jedan.



"Karioke" traže tajm-aut pred svoj poslednji napad i 21 sekundu pre kraja. Langaro je savladao Milosavljeva i postavio konačan rezultat - 24:22 u korist Brazila.