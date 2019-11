Novosti online | 28. novembar 2019. 17:40 | Komentara: 0

Endi Marej se prisetio tragičnog događaja u Škotskoj pre više od 20 godina, koji je ostavio velikog traga na njemu. Osvajač tri Gren Slema dobro pamti 1996. godinu, kada se u gradu Danblejnu, gde je odrastao dogodio stravičan masakr.

Čovek po imenu Tomas Hamilton ubio je 16 dece i z vrtića, zajedno sa njihovim vaspitačem, a potom je izvršio samoubistvo.

"Pitate me zbog čega mi je tenis toliko važan u životu. Između ostalog, i zbog te traume iz Danblejna. To je bilo kada sam imao devet godina. Siguran sam da je svoj deci bilo teško, iz različitih razloga. Znali smo tog čoveka, išli smo u dečiji klub, on je bio sa nama u kolima ", otkrio je škotski teniser.