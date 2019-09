Tanjug | 02. septembar 2019. 08:31 |

Najbolji teniser sveta Novak Đoković, posle predaje meča Stenu Vavrinki u osmini finala US opena, rekao je da ga već nedeljama muči povreda ramena, kao i da ne zna koliko će odsustovati sa terena.Prošlogodišnji šampion gren slema u Njujorku predao je meč Vavrinki pri vođstvu Švajcarca 2:0 u setovima i 2:1 u trećem.- U pitanju je levo rame, zbog toga sam predao. Bol traje već nedeljama. Nekada osećam više, nekada manje. To je sve što imam da kažem. Ne želim više da govorim o svojim povredama. Čestitam Stenu, želim mu sve najbolje u nastavku turnira - rekao je Đoković na konferenciji za medije posle meča.Novak je istakao i da ne zna koliku će pauzu napraviti i kako će povreda uticati na nastavak sezone.- Uradio sam puno različitih tretmana u poslednjih nekoliko nedelja. Moraću ponovo, kako bih video reakciju ramena. Jasno je da ću se brže oporaviti ukoliko ne budem igrao, ali planiram da igram u Tokiju. Sezona još nije gotova, iako je kraj sa gren slemovima - rekao je Đoković i dodao da je dva gren slema osvojio, da je igrao polufinale u Parizu i da posle svega ne može da se žali.Predaja u Njujorku sprečila je prvog reketa sveta da dođe do potencijalnog 17. grem slem turnira i da se tako približi Rafaelu Nadalu (18) i Rodžeru Federeru (20).- Nije tajna, cilj mi je da osvojim najviše gren slemova, da dostignem taj Rodžerov rekord. Istovremeno sam svestan da je to veoma dug put i da ima još vremena. Nadam se da ću moći da igram još nekoliko godina. Sad je bitno da sačuvam telo i probam da se fokusiram samo na najveće turnire - rekao je Đoković, kojeg je publika posle predaje zvižducima ispratila sa terena.- Šta mogu da kažem na to? Nisam se našao uvređenim, zaista me ne zanimaju takve stvari. Poštujem druge i nadam se da drugi mogu da poštuju moju odluku i mene. Žao mi je publike, želeli su da gledaju ceo meč, ali tako je kako je. Nisam ni prvi ni poslednji teniser koji je morao da preda zbog povrede - zaključio je Đoković.