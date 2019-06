G. Čvorović | 08. jun 2019. 17:48 |

KATASTROFALNI uslovi za igru i izuzetno motivisan protivnik preprečili su put Novaku Đokoviću (1) ka toliko željenom finalu Rolan Garosa. U meču koji se zbog užasnih vremenskih prilika protegao na dva dana, bolji je bio Austrijanac Dominik Tim (4), u 5 setova, posle 4 sata i 13 minuta igre, tesnim rezultatom 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.





- Čestitke Timu, koji je uspeo da ostane psihički snažan, tvrd, stabilan. Kada je bilo potrebno, ubacio je loptu kako je trebalo u teren, s puno spina – smogao je snage Novak da kaže posle meča.





Propustio je Đoković tako veliku priliku da sutraizađe na megdan Rafalu Nadalu i da eventualno ponovi osvajanje četvrtog grend slema u nizu.





- Naravno da sam izuzetno razočaran. Boli poraz, pogotovo protiv top-igrača, u završnici jednog grend slema. Šteta – priznao je Nole.





U mnogim trenucima, odlučivala je jedna lopta, a navijači su zajedno s njim preživljavali mnogobrojne prekokrete.





- Bio sam blizu, uzimajući u obzir da sam tokom celog meča bio u zaostatku. Uspeo sam da se vratim. Kada smo prvi put izašli na teren, igrao dobro. Nakon poslednjeg prekida napravio sam, nažalost, nekoliko grešaka u ključnim trenucima. On je završio vinerom. Svaka čast – rekao je Nole.





Uslovi pod kojima je meč odigran, naročito u petak, ali i delimično danas, bili su daleko od dostojnih za jedan teniski duel. Vetar je snažno duvao, kiša je nekoliko puta prekidala meč, pesak je leteo po celom terenu. Novaku je to naročito teško palo, zbog toga što nosi sočiva.





- To je, zaista, bilo preživljavanje. Trebalo je ubaciti jednu loptu više od protivnika u teren i pronaći način da dobiješ poen. Nikada u životu nisam doživeo ovakve uslove na šljaci – istakao je Đoković.





Prvi reket sveta ističe da, u principu, postoje pravila za prekid kada je reč o kiši, ali ne i o vetru.





- Ako su u pitanju jaka kiša i pljusak, logično je da se meč odloži, jer ne žele da štete terenu. A što se tiče vetra, tu nema preciznih pravila. Meni je supervajzer u petak rekao da se igra sve dok god neki predmet ne uleti na teren, i ne postane opasno po gledaoce i igrače. Odmah na početku meča je uleteo kišobran, za malo je povredio čoveka na tribnama. Od mene je bio na tri metra. Nisam znao da je kišobran tako bezopasan u tim uslovima - čudio se Novak.







Sve to ima i dublje razloge.





- Mora da se uzme u obzir i veličina ovog turnira. Za njih je odlaganje meča za jedan dan ogroman trošak. Tako da tu ima mnogo više biznisa nego sporta, onoga što žele igrači i što je dobro za sport, za samu igru. To očigledno nije prioritet, ne samo u tenisu, nego u svim komeracijalnim, globalnim sportovima. Mnogo se više pažnje usmerava na vrednost karte, nego na to kako se igrači osećaju na terenu. Ali, dobro, to je tako kako jeste. Moram to da prihvatim, deo sam sporta koji volim i igram ga na profesionalnom nivou. Nije ni prvi, ni poslednji put, ni meni ni nekom drugom igraču, da sam u ovakvoj situaciji – bio je otvoren Đoković.





Želeli su novinari da saznaju i kakve zaključke Novak može da izvuče za ubuduće, ali on je želeo da tu stavi tačku.





- Bilo bi suvišno više pričati o uslovima. Verovatno će svi da mi se nabace na grbaču zašto sam rekao ovo ili ono, pošto mi se to stalno u karijeri dešava. Bolje da ovde završimo o tome.







A što se samog tenisa tiče, ako o njemu zaista može da se govori u prilikama koje su u određenim trenucima podsećale na pustinjsku oluju, sve je bilo za infarkt.





U petak je prvi poveo Tim, Novak je uspeo da izjednači u setovima, da bi Austrijanac poveo s 3:1 u gemovima, pre nego što je usledio prekid.





Današnjinastavak je odigran u nešto boljoj meteorološkoj situaciji, mada je vetar i dalje na momente onemogućavao normalnu igru. Počelo je dobro, bio je to neki drugi Novak u odnosu na dan ranije, odlučniji, precizniji. Već na prvom Timovom servisu bio je u prilici da vrati brejk, ali je to učinio na 4:3. Oštri uglovi iz serve okrenuli su se protiv Tima kada se činilo da je Novak pronašao ključ za njegov kik servis.





Ali, nije se dao Austrijanac. Ljutio se Novak u tim trenucima na sudiju što nije ostavljao malo duže vremena za servis u nemogućim uslovima, a jednom prilikom je čak dobio i opomenu. Uspeo je da ostane u meču, izjednačio na 5:5, ali mu je na sledećem servisu nedostajalo koncentracije. Tim je iskoristio četvrtu set loptu i poveo s 2:1.





Treći set je bio pun preokreta. Đoković je prvi napravio brejk za 2:1, ali je Tim odmah uzvratio. Novak je, zatim, ponovo uzeo servis protivniku i poveo sa 4:2. Jednom od nekoliko skraćenih lopti u mreži dozvolio je Timu da izjednači na 4:4, ali je srpski teniser iskoristio još jednu priliku za brejk, poveo sa 6:5, a onda i odservirao za set.





Ušlo se u peti set, za koji je trebalo imati dobre živce. Izlazio je Novak u tim trenucima dosta na mrežu, često neuspešno. Na pitanje da li je to bilo iznuđeno ili deo taktike, odgovorio je:





- Ne znam šta je taktika u ovakvim uslovima!





Poveo je Tim sa 4:1 u 5. setu i bilo je 40:40 na Novakovom servisu, kada je meč ponovo prekinut zbog pljuska. Pauza je potrajala više od pola sata. Povratak je više prijao našem asu. Stigao je do 4:3, uz ovacije. Kada je mogao da izjednači, Tim odmah uzvraća i servira za pobedu. Austrijanac ima dve meč lopte, ali mu Novak opet oduzima servis, a zatim i izjednačuje! Poveo je ponovo Tim, a onda i iznenadio Đokovića na servi, iskoristivši treću meč loptu.





- U poslednjem gemu sam imao nekoliko prednosti. Ubacivao sam svoj prvi servis, a on je nekako vraćao, s dubokom rotacijom i izbacivao me potpuno s terena. S te strane s koje je on igrao poslednji gem, bilo je minimum tri puta lakše. Devedest odsto brejkova se dogodilo kada je igrač bio na toj strani.





Na kraju, ruka pobedniku.