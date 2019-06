1:0 - Dok su se zraci sunca probijali kroz pariske oblake Novak je na terenu prikazao znatno bolju igru nego u prvom setu i dobio prvi gem u drugom.





1:1 - Započeo je Novak gem na servis Tima odlično, dobio prva dva poena, ali je onda napravio grešku, a Dominik pronašao servis u pravom trenutku i uspeo da odbrani napade srpskog asa.







2:1 - Uspeo je Đoković da se izvuče iz neprijatne situacije. Došao je Tim do dve uzastopne brejk lopte, ali je Novak našao rešenje, pre svega zahvaljujući dobrom servisu, i tako došao do gema.





2:2 - Za razliku do Đokovića, Tim znatno lakše dolazi do gemova na svoj servis. Bez izgubljenog poena je došao do izjednačenja.





3:2 - Odličan odgovor Novaka, brz gem, sa nulom, završen spektakularnim poenom na mreži.









PREKID - Počeo je šesti gem, Tim je dobio prva dva poena i onda je krenuo jak pljusak. Igrači su odmah pokupili svoje stvari i otišli u svlačionicu.





3:3 - Posle kraće pauze je meč nastavljen. Deluje da je prinudni odmor više prijao Novaku koji je dobio prva dva poena, da bi umesto brejk šanse, poslao lopticu u mrežu. Međutim, odmah se iskupio fenomenalnom dijagonalom iz forhenda. Tim je zatim odigrao odlično na mreži, došao do gem lopte i odmah je realizovao za izjednačenje.





4:3 - Perfektan gem za srpskog igrača koji bez izgubljenog poena vraća vođstvo.





5:3 - BREJK! Konačno je Đoković krenuo u napad i to mu se isplatilo. Došao je do prvih brejk šansi na meču i odmah ih iskoristio. Imaće priliku da svojim servisom dođe do seta.





6:3 - Asovi su se pojavili u pravo vreme, pa je Novak sigurnom i ubedljivom igrom u devetom gemu došao do izjednačenja u setovima.