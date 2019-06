Tanjug | 02. jun 2019. 16:50 | Komentara: 0

Hrvatski Večernji list posvetio je veliki prostor Dijani i Srđanu Đokoviću, roditeljima prvog reketa sveta Novaka Đokovića, koji su u razgovoru za taj list poručili da Srbi i Hrvati ne mogu ceo život da provedu u mržnji jedni prema drugima i da prošlost treba da ostave iza sebe.



"Događale su se u prošlosti ružne stvari izmedu naših naroda, ali moramo ići napred, ne možemo ceo život provesti u mržnji jedni prema drugima", rekao je Srđan Đoković u intervjuu, koji je vođen u restoranu "Novak" u Beogradu.



On je naglasio da mu je žao zbog hrvatskih i srpskih žrtava, koje su stradale u sukobima na ovim prostorima, ali je naglasio da se to nije pitao običan narod, već "neki drugi koji su sve to zamutili, političari koji su stvorili haos i mržnju bez ikakvog razloga".



Đoković je naglasio da i sam Novak uvek govori da treba ostaviti prošlost iza sebe i ići nared.



PROČITAJTE JOŠ: Federer prvi četvrtfinalista Rolan Garosa

"Treba da volimo svoj narod, i volimo ga najviše ne svetu, ali ne mrzimo Hrvate, Makedonce, Slovence...Naprotiv, to su nam susedi, a bolje je biti dobar s prvim susedom nego s bratom u Australiji, jer je ovaj je tu i treba ti pomoći. Siguran sam da u svim narodima koje spominjem ima neusporedivo više normalnog sveta, kao što smo mi i Novak, nego ovih drugih", rekao je Srđan Đoković.



Međutim, smatra on, ti normalni su tihi jer su dobroćudni, dok su "ovi drugi previše agresivni, u svakome pogledu, i u verbalnom i u fizičkom, pa se stvara utisak da ih ima više, a nema".



Stoga, poručuje, ne možemo da budemo zatočenici "šovinista koji mrze sve živo".



"U Dalmaciji bacaju u more Srbe, ali čine oni to i sa Zagrepčanima. Zašto? Gotovo je s tim! Kraj!", kaže Srđan Đoković koji opisuje svog sina Novaka kao "preteču novog načina nacionalizma", kojem je na prvom mestu ljubav prema svom narodu i izostanak mržnje prema drugim narodima i verama.



Na to se nadovezala majka Dijana, koja je rekla da je Novak kosmopolita što, kako je navela, nosi iz kuće.



"Zašto da se više gledamo preko nišana? Gde god da se Novak nađe s hrvatskim sportistima, grle se i izlaze kao braća najrođenija. Uz naše, najviše se druži s Hrvatima. On je za vreme poplava pomagao i Srbiji, i Bosni, i Hrvatskoj. Ne razdvaja. Je li on ikad ikome dao razlog da ga ne vole? Pa ti koji ga ne vole, s njima nešto nije u redu!", poručuju roditelji srpskog tenisera.



PROČITAJTE JOŠ: Lajović i Tipsarević u četvrtfinalu Rolan Garosa

Novinarka Večernjeg lista konstatovala je da je teško biti deo porodice Đoković u Beogradu jer su neprestano pod okom javnosti, ali je navela da se oni trude da žive normalnim, običnim životom.



"Mogli smo da živimo gde god smo hteli u svijetu, razmišljali smo svojevremeno o Ženevi, ali smo odlučili da ostanemo u Beogradu jer je zaista metropola. Nema nikakvih problema ovde, bez obzira na naciju. Ko ne traži kavgu, neće je ni naći", poručuju Dijana i Srđan Đoković.



Za restoran "Novak" kažu da je "u prvom redu muzej", dok novinarka ističe da su zidovi prekriveni fotografijama prvog tenisera sveta, a da je na posebnom postolju, na uzdignutoj i istaknutoj poziciji, globus koji je osvojio kada je prvi put zauzeo vrh ATP liste 2011. godine.



A za memorijalnu sobu navodi da je omiljena destinacija kineskih turista zbog čega se Novak, podseća, znao našaliti da su Valter i on najpoznatiji Srbi u Kini.

PROČITAJTE JOŠ: Krajinović: Morao sam da pijem tablete protiv bolova