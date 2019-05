Beta | 30. maj 2019. 19:29 | Komentara: 0

Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je posle današnjeg plasmana u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske da je pun samopouzdanja, kao i da mu je prisustvo sina na tribinama terena Suzan Lenglen tokom meča protiv Švajcarca Henrija Laksonena dalo dodatnu snagu.

"Mislim da je bio još jedan vrlo solidan meč. Odigrao sam onoliko koliko mi je bilo potrebno da dobijem u tri seta. Vrlo zadovoljan kako su prošla prva dva meča, obzirom da sam igrao protiv igrača sa kojima se nisam susretao. Servis je dobro funkcionisao u oba meča, osim kratkog pada koncentracije u drugom setu. Sve ostalo je bilo kako valja. Igram brže nego u Madridu i Rimu, osećam se dobro i sa mnogo više samopouzdanja", rekao je Đoković novinarima posle meča.

Đoković se plasirao danas u treće kolo Rolan Garosa, pošto je pobedio 104. igrača sveta Švajcarca Henrija Laksonena posle tri seta, 6:1, 6:4 i 6:3.

Upitan zbog čega je bio nervozan u drugom setu, Đoković je kazao da je "prolazio kroz svoje emocije", kao i da ga je iz takta izbacilo to što je dozvolio rivalu da diktira tempo u određenim situacijama.

On će u trećem kolu Rolan Garosa igrati protiv Italijana Salvatorea Karuza, s kojim se u dosadašnjem toku karijere nije susretao.

"Igraću protiv igrača protiv kog nisam imao priliku ni da treniram, ne poznajem njegovu igru i to može mali problem da bude. On je došao iz kvalifikacija i može da bude opasno, jer ti igrači nemaju šta da izgube, već je odigrao pet mečeva i sigurno je umoran. S druge strane, ja igram dobro i mislim da imam jako velike šanse da dobijem taj meč", rekao je Đoković.

Prvi put u karijeri, Đokovićev meč s tribina pratio je njegov stariji sin.

"Osećaj je poseban... Rekla mi je Jelena da je posle 20 minuta bio spreman da ide, jer sam ja već završio prvi set... 'Hajde, šta je sledeće?! Idemo u igraonicu'. E, pa nema. Hteo si da gledaš tatu, onda ćeš da ga gledaš do kraja. Bilo mu je malo interesantnije jer su i deca od prijatelja bili isto na tribinama. Imao je jednom priliku na Vimbldonu da prisustvuje ceremoniji, ali ovo je prvi put da gleda ceo meč. Ne znam, ne deluje mi da je spreman da gleda od početka do kraja, ali opet puno mi srce, to me opustilo... Nervozan si malo pred meč, imaš malo drugačija očekivanja, ali kada sam ga video na tribinama, to me opustilo. Emocije su došle na svoje. On je tu, sve je u redu. To mi je dalo neki novi nalet i snagu", rekao je Đoković.