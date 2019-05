0:1 - BREJK! Mučilo je sunce Novaka na startu trećeg seta. Borio se i sa njim i Rafom , ali nije uspeo da dođe do gema. Ako ništa drugo uspeo je da odigra smeč koji nije završio u mreži, ali jeste na reketu Nadala koji je vratio i osvojio taj poen. Potom je Nadal stigao do brejk prilike, a Novak lopticu poslao daleko u aut. Ceh za to je platio reket koji je Srbin odmah polomio u naletu besa...





0:2 - Došao je Novak do 40:40, ali je onda na prednost Rafe odlučio da odigra drop-šot koji je ponovo završio u mreži. Nadal je potvrdio brejk.







1:2 - Imao je Rafa dve brejk lopte koje bi verovatno značile i kraj meča. Đoković je uspeo da pronađe način da se izvuče i da smanji zaostatak.





1:3 - Nadal nije dao šansu srpskom igraču. Bez većih problema je došao do četvrtog gema.





1:4 - BREJK! Muči se Novak dosta sa servisima. Osvojio je samo jedan od osam poena na drugi servis, a Rafa to sve uspeva da materijalizuje i da dođe do brejk šanse. Novakov bekhend je zatim završio u autu što je velika prednost za Španca.





1:5 - Ponovo je Đoković promašio smeč na mreži. Rafa je poklon oberučke prihvatio i došao na korak do pobede.





1:6 - BREJK ZA KRAJ! Nadal je meč završio napravljenim brejkom i to tako što je Đoković na mreži lak volej poslao na mrežu.