0:1 - Švarcman nije dozvolio da izgubljeni set utiče na njega. Uspeo je da osvoji prvi gem u drugom setu.





1:1 - Odličan drugi servis Đokovića za izjednačenje u drugom setu.







1:2 - Ne daje Švarcman za sada nove šanse Đokoviću. Servis ga služi i donosi mu treći gem.





2:2 - Žale se i jedan i drugi igrač na loše stanje terena. Odskok loptice pravi probleme obojici. Novak je i pored svega toga uspeo da zadrži vođstvo. Do toga je došao jednim spektakularnim poenom kada se izvio i uz malo sreće pogodio.





2:3 - Stigao je Novak do 30:30, pa napravio dve greške iz bekhenda što je omogućilo Švarcmanu da zadrži vođstvo.





2:4 - BREJK! Jedan od najdužih gemova u meču je pripao Švarcmanu. Kombinacija Novakovih grešaka i dobrih poteza i par drop-šotova su Dijegu doneli osetnije vođstvo u drugom setu.





3:4 - BREJK! Ekspresno je Đoković vratio brejk i smanjio zaostatak u drugom setu.





3:5 - BREJK! Muči se Novak sa servisima. Uz to je napravio greške i kod drop-šota. Sve to je rezultiralo gubitkom servisa.





4:5 - BREJK! Serija brejkova se nastavila. I to na kakav način. Švarcman je vodio poen. Naterao Novaka da se brani, da jedva vrati lopticu u teren. Dijego je čekao smeč, učinio to, ali je Srbin to vratio i praktično "ukrao" poen rivalu. Posle toga je Argentinac jedan lak forhend poslao u aut što je značilo da je viđen novi brejk.





5:5 - Konačno je serija brejkova prekinuta. Đoković je konačno uzeo gem na svoj servis i izjednačio u drugom setu.





5:6 - Švarcman nije dao novu šansu srpskom igraču. Uspeo je da osvoji gem na svoj servis i da zadrži vođstvo.





6:6 - Taj-brejk će rešiti pitanje osvajača drugog seta. Đoković je odradio svoj deo posla i sve će biti rešeno u 13. gemu. Završnicu gema je obeležila rasprava Švarcmana i sudije. Dijego je tvrdio da je aut, sudija Moskarela da je Đokovićeva lopta bila dobra.





6:7 - Nije ta rasprava previše uticala na Švarcmana koji je napravio brzo dva mini-brejka i poveo sa 5:2. Za razliku od prethodnog dela seta u kojem dva puta nije uspevao da zadrži stečenu prednost, ovog puta to nije bio slučaj. Uzeo je naredna dva poena i izjednačio u setovima.