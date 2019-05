1:0 - Meč u hladnom Rimu je započeo servisom Đokovića. Argentinac je došao do 30:30, ali je Novak pronašao dobre forhende i osvojio gem.





1:1 - Uspeo je Novak da pronađe dobar ritern na sjajne servise Del Potra, ali ne i da ozbiljnije zapreti u prvom gemu na servis rivala.





2:1 - Forsira Novak od starta bekhend rivala i to je donelo gem, uz jedna odličan drop-šot za kraj gema.





2:2 - Uz malu pomoć sreće i nešto lošijeg stanja terena Novak dolazi do brejk lopte. Delpo je to spasao, da bi potom savršenim lobom stigao do još jedne. Savršenim forhendima je Argentinac i to uspeo da spasi i da posle skoro sedmominutnog gema izjednači.





3:2 - Još jedan dobar servis gema za srpskog igrača kojim zadržava prednost.





3:3 - Ponovo je Đoković stigao do brejk šanse i ni ovaj put nije uspeo da je iskoristi. Del Potro je uspeo da se izvuče i da vrati neizvesnost.





3:4 - BREJK! Stigla je Novaka kazna za neiskorišćene prilike u prethodna dva servis gema rivala. Del Potro je propustio prvu, ali ne i drugu brejk šansu i tako je došao do vođstva.





3:5 - Došao je Đoković do 15:30 i imao priliku da dođe do dve brejk lopte. Umesto toga je lagan forhend poslao daleko u aut, usledio je još jedan forhend koji je promašio, da bi Del Potro as udarcem potvrdio brejk.





4:5 - Đoković je ostao u setu. Skoro savršeno je odigrao gem na svoj servis i smanjio zaostatak.





4:6 - Imao je Novak 0:30, pa je ritern poslao daleko u aut. Nedugo zatim je forsiranje bekhenda rivala dalo rezultat, došao je do brejk lopte. Nije je iskoristio. Ubrzo je, posle velike greške Argentinca, došla i druga. Ali, snažni servisi su i nju anulirali. Usledila je nova greška iz bekhenda i treća brejk lopta, ukupno šesta u setu. Ni ta nije bila srećna. Delpo je posle gema koji je trajao više od 10 minuta uspeo da dođe do vođstva u setovima.