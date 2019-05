1:0 - Đoković idealno započinje meč, osvajanjem gema bez izgubljenog poena, uz nekoliko odličnih servisa.





2:0 - BREJK! Krenuo je Novak agresivno od starta i već u prvom gemu na servis rivala napravio brejk.







3:0 - Đoković je ponovo odigrao odličan gem i potvrdio brejk. Posle drugog osvojenog poena je Novak tražio kratku pauzu kako bi se sredio deo terena što je odmah učinjeno.





3:1 - Nije Nemac dozvolio srpskom igraču da dođe do još jednog brejka. Uspeo je da osvoji prvi gem u setu i da se "upiše" na semafor.





4:1 - Započeo je Kolšrajber gem sa dva uzastopno usvojena poena, ali je Novak ubrzo pronašao pravi servis, odbio nalet rivala i zadržao prednost.





4:2 - Nešto slabiji ritern Novaka, Filip to koristi da umanji zaostatak.





5:2 - Mučio se Novak u sedmom gemu, Kolšrajber je dva puta stizao do "đusa" (40:40), ali je Đoković uspeo da pronađe put do uspeha i da sačuva vođstvo. Koliko mu je to značilo najbolje se videlo po glasnom urliku po završetku gema.





5:3 - Filip je ostao u prvom setu, osvojio je gem bez izgubljenog poena.





6:3 - Treća je bila sreća. Dve set lopte Đoković nije iskoristio, ali je treću pretvorio u poen za vođstvo u setovima.