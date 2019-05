3:3 Đoković je sa laganih 40:0 bio na pragu osvajanja novog gema, ali je Cicipas izlaskom na mrežu i odličnim "dropšotom" uspeo da smanji zaostatak. Ipak, vrlo brzo je srpski as rešio i ovaj gem u svoju korist.



3:4 Uspeo je Stefanos da podigne nivo agresivnosti u svojim udarcima i sve sigurnije deluje u ovom meču.



4:4 Bez izgubljenog poena Novak poravnava rezultat u drugom setu.



5:4 U veoma važnom gemu na servis Cicipasa naš teniser je došao do dve brejk lopte. Deseti "bekhend viner" na meču doneo mu je veliku psihološku prednost, a Stefanos narednu loptu šalje u aut. Đoković će servirati za 33. masters titulu.



6:4 Bledo izdanje Cicipasa donelo je Novaku prednost 30:0. Mladi Grk je uspeo da osvoji naredni poen, ali je Đoković posle jednog sata i 27 minuta igre došao do dve meč lopte. Ipak, sa dve neiznuđene greške ispustio je prednost u ovom gemu i morao debelo da se pomuči za novu meč loptu. I treću je prokockao poslavši lopticu u aut. Smeč mu je doneo četvrtu, a sa njom jedošla i titula u Madridu.



Osvaja Cicipas prvi gem na svoj servis u drugom setu. Pokušava da se vrati u meč i uz samo jedan izgubljen poen dolazi do prednosti.Đoković uzvraća na identičan način. Grk deluje iscrpljeno, a Novak to koristi.Posle nove neiznuđene greške Cicipas je u neverici gledao ka svom boksu, dok je Đoković došao do dve brejk lopte. Međutim, naredna tri poena pripala su Grku, koji je dobrim servisima poremetio Novaka na osnovnoj liniji.Ponovo bez previše problema Đoković dolazi do novog gema. Izgubio je dva poena na svoj servis, ali i dalje veruje vrlo samouvereno.Cicipas je bez problema poveo 40:0, ali je naredna dva poena prepustio Novaku, najpre neiznuđenom, potom i duplom servis greškom. Ne predaje se Grk tako lako i ponovo dolazi do prednosti u drugom setu.