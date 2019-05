2:4 Nešto lošije serviranje Novaka ide u korist Timu koji dolazi do brejk lopte posle neiznuđene greške srpskog tenisera. Đoković je uspeo da produži gem, ali je Austrijanac treću brejk šansu iskoristio.



3:4 Ništa još nije gotovo u ovom setu, Novak vraća brejk! Srpski as je kaznio svaku grešku Tima i imaće priliku za izjednačenje.



4:4 Bez izgubljenog poena Đoković potvrđuje brejk i svojim trećim as servisom dolazi do novog gema.



4:5 I Austrijanac lako dolazi do novog gema, sada odličnim servisima.







5:5 Štede se sada obojica u polju i snagu usmeravaju na servis. Bez veće drame, Đoković poravnava rezultat na 5:5.



6:5 Brejk u ključnom trenutku! Pomučio se Novak, ali i uspeo - osam od deset brejk prilika na ovom turniru uspeo je da realizuje. Serviraće za treće madridsko finale u karijeri.



6:6 Najlošiji gem za Đokovića na njegov servis ovog popodneva. Tim je poveo 40:0 i došao do tri brejk lopte. Ispustio je prvu, ali je Novak poklekao pod pritiskom i dopustio rivalu da uvede drugi set u taj-brejk.



7:6 Napravio je prvi teniser sveta mini brejk, a potom duplirao prednost na startu taj-brejka. Austrijanac je preokrenuo svojim servisima (2:3), ali je Novak uspeo da prekine seriju protivnika pre promene strana. Srpski as je došao do prednosti 5:3, a onda staloženo stavio tačku na ovaj meč - 7:4 u taj-brejku.



Servisom Dominika Tima počeo je drugi set. Novak je "opustio" šaku i došao do sjajnog poena forhendom, pogodivši samu ivicu terena. Vrlo neizvestan gem (40:40) je, posle osvojene prednosti, ipak pripao Timu.Veliku želju ima Austrijanac da se vrati u ovom setu. Došao je do brejk lopte (30:40), ali je Novak sa dva dobra servisa i svojim prvim as poenom u meču poravnao rezultat.Još jedan neizvestan gem pripao je Timu. Đoković je pružao otpor, ali nijemogao do brejk lopte.Veoma čudan gem u kojem je svaki poen do rezultata 30:30 završen greškom. Tim je pogodivši liniju došao do brejk lopte, ali je onda neiznuđenom greškom ispustio prednost (40:40). Novak je po treći put opomenut zbog odugovlačenja, oduzet mu je prvi servis, ali je drugim pogodio as. Odličnim smečom srpski as je stavio tačku na ovaj gem.Posle impresivnog voleja, čak se i prvi teniser planete pridružio aplauzu publike, koja je pozdravila fenomenalan potez Dominika Tima. Austrijanac je u nastavku odservirao as i osvojio gem bez izgubljenog poena.