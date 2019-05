0:1 Šardi prvi put na meču ima prednost. Francuz je osvojio uvodni gem drugog seta uz jedan izgubljen poen.





1:1 I Novak je siguran u svom prvom servis gemu u nastavku meča, koji osvaja bez izgubljenog poena.





1:2 Pripretio je Đoković rivalu, stigao do 30:30, ali je Francuz osvojio dva nredna poena i sačuvao servis.





2:2 Uz jedan izgubljen poen Novak osvaja četvrti gem drugog seta.

2:3 Prvi put u dosadašnjem toku meča Šardi osvaja gem s nulom.

3:3 Sigurno i bez mnogo problema Novak čuva servis. Još jednom je srpski as osvojio gem uz jedan izgubljen poen.





3:4 Šardi deluje znatno sigurnije i odlučnije nego u uvodnom delu meča. Prošlo je već pola drugog seta, a Francuz nije dozvolio Novaku da mu ozbiljnije ugrozi servis.





4:4 Krenuo je Šardi malo hrabrije da napada Novakov servis, osvojio je dva poena, ali je najbolji teniser sveta uspeo da privede gem kraju bez bojazni da će ugroziti servis.





4:5 Novak servira za ostanak u drugom setu, pošto je Šardi osvojio gem uz jedan izgubljen poen.





5:5 Malo je Novaku zatajio prvi servis na početku gema, Šardi je to iskoristio da dođe do brejk lopte, ali kada je, za njega bilo najpotrebnije, srpski as odličnim servisom odbranio servis i ostao u setu.





5:6 Uz jedan izgubljen poen Francuz je osigurao taj brejk.





6:6 Sigurno i ubedljivo, bez izgubljenog poena, Novak je drugi set odveo u taj brejk.





7:6 Novak je u četvrtfinalu turnira u Madridu. O odlučujućem gemu srpski as je napravio mini brejk na samom početku, da bi posao završio sa još dva mini brejka u dva poslednja poena na meču. U taj brejku je slavio 7:2.