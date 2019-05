Novosti online | 02. maj 2019. 12:08 |

Sin slavnog hrvatskog tenisera Gorana Ivaniševeća, 12-godišnji Emanuel teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Zagreba, prenose hrvatski mediji.

Naslednik Tatjane Dragović i Gorana Ivaniševića teže je povređen u nesreći koja se dogodila u centru grada. Do nesreće je došlo kada je u automobil kojim je upravljao muzičar Vlaho Arbulić, partner Tatjane Dragović, udario vozač koji je pre toga prošao kroz crveno svetlo na semaforu, piše 24 sata.hr.

“ Istina je, imali smo saobraćajku i evo nas, sad smo u bolnici. Ali da čovek nije prošao kroz čisto crveno, ne bi se mi zakucali u zid. Užas – kazao je”, kako prenose hrvatski mediji, Arbulić, a Tatjana Dragović potvrdila je kako joj je sin teže povređen:

PROČITAJTE JOŠ: Đoković: Ponekad se pitam da li treba da se uključim u politku

“ Sin je u bolnici, s teškim telesnim povredama. Nisam u stanju da razgovaram…”

Kako prenose hrvatski mediji, Emanuel, baš poput Gorana, voli i trenira tenis, a od oca je “pozajmio” i temperament.

- Ma, sin je luđi i od mene. Ima tu bacanja reketa, ljutnje, ma svega. On je moje ludilo podigao na potpuno novi nivo. Iskreno, pitao sam se da li neko može biti kao ja i očigledno - može. Ove nove generacije su puno naprednije - rekao je Ivanišević pre dve godine.

Goran je tada rekao da zbog Emanuelovog temperamenta nije mu bilo lako ni da igra tenis sa njim.

- Kaže on meni: “Što ti znaš o tenisu”. Kažem mu da nešto i znam, a on meni ponovo: “Nemoj ti meni da pričaš što si uradio u karijeri. Ne možeš da pobediš ni Samprasa, a samo si jednom osvojio Vimbldon...” Bogami... zna me počastiti. Imamo ponekad vrlo interesantne razgovore, ali to su valjda čari roditeljstva - rekao je Goran.

PROČITAJTE JOŠ: Lajović eliminisan na startu turnira u Eštorilu

Goran Ivanišević i Tatjana Dragović roditelji su 12-godišnjeg Emanuela i 16-godišnje Amber Marije, a Tatjana i Vlaho Arbulić imaju četverogodišnju ćerku Luce.