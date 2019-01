0:1 – Novak nastavlja sa agresivnom igrom i napadima. To mu je donelo 13. viner, ali je Nadal odservirao as i sprečio eventualne brek šanse.





1:1 – Još jedan siguran gem za srpskog igrača, uz perfektan učinak posle prvog servisa.

1:2 – Fenomenalni poeni u Melburnu. Nadal je „pozvao“ Đokovića na mrežu, delovalo je da će lako osvojiti poen, a onda je lak forhend poslao u mrežu. Delovalo je da Novak stiže do dve brejk šanse, ali je Rafa pogodio liniju sa spoljne strane (30:30). Srpski igrač se potom okliznuo, nije stigao lopticu, a Rafa je u narednom poenu zadržao svoj servis gem.

2:2 – Krenuo je Nadal znatno agresivnije, ali je Novak imao odgovor na sve to i uz jedan izgubljen poen došao do gema.

3:2 – BREJK! Odmah je Novak osvojio dva poena u nizu, Rafa je zatim odservirao as, a onda poslao lopticu u mrežu za dve brejk šanse srpskog igrača. Odlična razmena, loptice na liniji, drop-šot Novaka, Nadalov odličan odgovor iz kog se Đoković uz dosta sreće izvlači, pa lob Nadala koji završava u autu. Novak je napravio brejk!

4:2 - Nadal dva puta šalje skoro savršen ritern uz liniju, Novak za to nije imao rešenje (15:30). Prvi servis je za nijasu zastao, ali to nije sprečilo Đokovića da osvoji naredna dva poena. Duža razmena i loptica koja je završila u mreži je donela prvi „đus“ na servis Novaka (40:40). Posle duže razmene je Novak došao do gem lopte, Nadal je forhend vinerom od 154 kilometra na sat ponovo izjednačio. Novakov „čelendž“ je bio pogrešan, ali je Rafa poslao lopticu u aut, a Đoković je to proslavio glasno. Potom je potvrdio brejk i stegnutom pesnicom pogledao ka svojoj loži.

5:2 – NOVI BREJK! Odjekivalo je „Srbija, Srbija“ na „Rod Lejver areni“ pred početak gema. Dalo je to Novaku novi „vetar u leđa“.Rafa je dobro krenuo, pa napravio duplu servis grešku, a Novak je sve to znao da kazni i da maestralnim forhendima dođe do dve brejk lopte. Prvu je iskoristio! Rafa je poslao lopticu u mrežu.

6:2 – Duplirano vođstvo! Novak je servirao za set i to je učinio uz tri asa i bez izgubljenog poena!