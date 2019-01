Beta | 22. januar 2019. 17:26 | Komentara: 0

Bilo je lepo napraviti pauzu, iskoristio sma to vreme da provedem sa porodicom. Zadovoljan sam igrom u Melburnu, izgubio sam od Cicipasa - rekao je Viktor

Srpski teniser Viktor Troicki rekao je danas da je sjajan osećaj vratiti se u takmičarski pogon, posebno u Dejvis kup, i istakao da mu je prvi cilj u 2019. godini da što pre sakupi dovoljan broj bodova koji će mu doneti glavne žrebove velikih takmičenja.

- Sjajan je osećaj vratiti se u takmičarski pogon, posebno u Dejvis kup. Bilo je lepo napraviti i pauzu, to vreme sam maksimalno iskoristio da provedem s porodicom. Napunio sam baterije, sanirao povrede, a sam finiš 2018. posvetio sam se pripremama za ovu godinu - rekao je Troicki, prenosi Teniski savez Srbije.

Osvajač tri ATP titule, tokom 2018. je imao problema s povredama zbog kojih je veći deo sezone pauzirao, a novu sezonu počeo je iz Australije.

PROČITAJTE JOŠ: Teniseri Srbije u jakom sastavu protiv Uzbekistana

Troicki je pre Otvorenog prvenstva Australije odigrao i jedan čelendžer koji mu je poslužio kao zagrevanje za prvi grend slem sezone.

- Dugo nisam bio u poziciji da moram kroz kvalifikacije do glavnog žreba jednog grend slema, kao što sam sada morao u Melburnu, ali sve je to sport, sve je to posao. Zadovoljan sam i igrom i rezultatom, dobio sam jako dobre igrače, pobedio četiri kvalitetna meča i u drugom kolu glavnog turnira odigrao težak, ali sjajan meč sa Cicipasom, koji je izbacio i jednog Federera, plasirao se u polufinale - rekao je Troicki.

Troicki je dobio poziv selektora Dejvis kup tima Nenada Zimonjića za meč protiv Uzbekistana.

- S velikim zadovoljstvom mogu reći da sam putnik za Taškent. Uželeo sam se Dejvis kupa, te naše timske atmosfere, druženja, svega onoga lepog što samo ovo takmičenje može doneti i dati.

PROČITAJTE JOŠ: Stefanos Cicipas - Jedini Grk koji je pobedio na AO pre nekoliko godina za dlaku izbegao smrt

Od ove godine na snagu je stupio novi format Dejvis kupa, koji je zamenio stari koji je bio aktuelan 118 godina.

- Svedoci smo da se svakodnevno mnogo toga menja, na svim nivoima, pa i u samom sportu, evo i u takmičenju koje je bilo pojam očuvanja tradicije. Šta je tu je, igra se dalje, kakav god da je format uvek će se igrati, a mi igrači smo tu da igramo, da se borimo za pobedu zemlje iz koje dolazimo - rekao je Troicki.

- Srbija je jednom osetila tu slast velikog trijumfa u Dejvis kupu, verujem da će u budućnosti biti još takvih trenutaka. Možda baš ove godine mi budemo prvi osvajači Dejvis kupa u novom formatu. Potrudićemo se, nikad se ne zna šta život i sport donose. Na nama je da se takmičimo, damo maksimum i verujemo u nas i naše mogućnosti - dodao je on.

Prva prepreka na tom putu je Uzbekistan.

- Gostujemo Uzbekistancima, koji su kod nas bili 2009. kada smo ih ubedljivo savladali sa 5:0. Svi znamo Istomina, koji je njihova teniska ikona, čovek koji 15 godina igra za nacionalni tim. Ostatak tima im je mlad i manje poznat, ali to nije razlog da ih potcenimo. Kvalitetniji smo, imamo jak tim i zadatak nam je da to dokažemo na terenu.

Troicki je trenutno na 200. mestu ATP liste, ali kada se upišu poeni iz Melburna zabeležiće veliki skok.

On nakon Dejvis kupa odlazi na ATP turnir u Sofiju.

- Igraću u Sofiji, a zatim imam plan da odigram i nekoliko čelendžera, jer mi je potrebno što više mečeva da uđem u ritam, a manji turniri su najbolje polje za to. Cilj je da što pre ostvarim rang koji će mi doneti glavne žrebove velikih takmičenja i to je prvi cilj u 2019.

PROČITAJTE JOŠ: ĐOKOVIĆ ILI NADAL: Rasprava Vilandera i Koreče oko osvajača Australijan opena

On je istakao da je spreman i da ima igru za velike rezultate.

- Sam Dejvis kup mi je uvek donosio novu dozu energije sa kojom sam odlazio na turnire pun samopouzdanja i beležio sjajne rezultate, verujem da će tako biti i ovaj put - zaključio je Troicki koji je za Dejvis kup tim Srbije odigrao 36 mečeva, od koji je 23 pobedio.