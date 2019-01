Novosti online | 01. januar 2019. 18:15 > 19:22 | Komentara: 0

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u drugo kolo turnira u Dohi.Đoković je na početku turnira lako sa 2:0 u setovima (6:1, 6:2) pobedio Damira Džumhura iz BiH.Prvi teniser sveta će u narednoj rundi igrati protiv Mađara Martona Fučoviča, koji je takođe u dva seta bio bolji od Marijuša Kopila iz Rumunije.Srpski teniser je svojim servisom počeo meč i bio veoma siguran na startu. Izgubio je samo jedan poen i došao do prvog gema na turniru u Dohi.Brejk! Novak je odmah oduzeo seris rivalu, i to bez probelema. Dok Džumhur greši, Đoković gotovo sve pogađa. Na kraju, gem je završen dvostrukom servis greškom.Častio je Novak rivala sa 0:30 u trećem gemu, ali nije to znao da iskoristi Džumhur, vezao je prvi teniser sveta nekoliko odličnih poena, proradio je i servis, pa je potvrdio brejk.Džumhur stiže do prvog gema. Na 30:30 dva puta je odlično odservirao i "upisao" se u ovom meču.Za sve se pita Novak. Posle dve njegove greške stiglo se do 30:30, ali onda je dodao gas i dobio gem.Džumhur nemoćan, novi brejk Đokovića. Posle još jednog veoma sigurnog gema za našeg igrača, u kojem je Džumhur nekako parirao, usledio je novi pritisak na servis protivnika. Forhend je Đokovića služio izuzetno, pa je jednim takvim napadom doša do 40:40, da bi nakon greške imao i brejk priliku. Odmah je krenuo da šeta Damira, ovaj brzo popustio i opet izgubio servis.Samo 23 minuta trebalo je Đokoviću da dobije prvi set u 2019. godini.Novak propustio nove četiri brejk šanse. Igra Damira Džumhura potpuno se raspala u finišu prvog seta i bilo mu je potrebno da se oporavi. To je morao da učini na 0:40 i pravo je čudo kako je uspeo da "preživi" ovaj gem. Greškama Đokovića je izbegao brejk kod prve tri prilike, onda je malo pustio ruku i u sledećih nekoliko poena bekhendom diktirao ritam. Nakon tri izjednačenja, uspeva da dobije prvi gem u nastavku.Prvi reket sveta bez problema rešava gemove na svoj servis, Džumhur mu do sada nijednom nije zapretio. I u ovom gemu je Novak izgubio samo jedan poen.Brejk! Kao i u prvom gemu drugog seta, i sada je bilo 0:40, ali je ovaj put Novak iskoristio prvu priliku da rivalu oduzme servis, zahvaljujući sjajnom riternu.Osigurano vođstvo u drugom setu. Bilo je malo problema, Damir je osvojio dva poena, ali opet je Nole prošao bez suočavanja sa brejk prilikama. Dobio je gem i osigurao stečeno vođstvo.Novi brejk za izvesni kraj meča. Sada više ništa ne može da učini Džumhur na terenu, Novak za njega izgleda kao brzi voz i dolazi do novog brejka.Đoković je potvrdio i drugi brejk u ovom setu i sada je na gem od trijumfa.Džumhur osvaja svoj servis i bar još malo ostaje u meču. Novak servira za pobeduĐoković na fenomenalan način osvaja još jedan gem i meč protiv Džumhura na startu turnira u Dohi.