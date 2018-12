1:0 - Đoković rutinski, bez izgubljenog poena, započinje meč.

1:1 - Anderson uzvraća na identičan način.

2:1 - Tek u trećem gemu je viđena ozbiljnija razmena udaraca, ali je Novak to bez problema rešio.



2:2 - Mučio se Anderson sa prvim servisom u četvrtom gemu, a to je nešto je Novak čekao. Došao je srpski as odmah do 0:30, Južnoafrikanac je izjednačio, ali je Đoković stigao do brejk šanse. Odličnim drugim servisom se izvukao, a onda pronašao svoje najjače oružje i uspeo da spreči brejk.

3:2 - Đoković za sada odlično servira, ne daje nikakvu šansu protivniku.

3:3 - Ponovo je pritisnuo Novak Andersona, uspeo je da dođe do "đusa" (40:40), ali je Kevin sa dva odlična forhenda i malu pomoć sreće uspeo da izjednači.



4:3 - Snažne razmene, nešto duži poeni, ali rezultat na Novakov servis je i dalje isti.

4:4 - Imao je Novak šansu da ponovo zapreti, ali je jedan lagan forhend poslao u mrežu. Neizvesnost se nastavlja.

4:5 - BREJK! Prvi put u setu je Anderson stigao do izjednačenja na servis srpskog igrača (40:40), a bi mu Novak duplom servis greškom poklonio brejk loptu. Usledio je savršen ritern i prvi brejk na meču! Anderson je na korak do osvajanja prvog seta.

4:6 - Anderson vodi! Uprkos tome što je Đoković u većem delu prvog seta bio bolji igrač, stvarao šanse, Kevin je taj koji je osvojio prvi set.