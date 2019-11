Novosti online | 20. novembar 2019. 19:30 > 21:32 | Komentara: 0

Košarkaši Partizana plasirali su se u Top 16 fazu Evrokupa, pošto su u Beogradskoj areni pobedili Ritas 86:81 (23:21, 23:19, 22:17, 18:24) u osmom kolu Grupe B.







Crno-bele je do trijumfa predvodio Rade Zagorac sa 17 poena, dok je Rašon Tomas dodao 16. U ekipi Ritasa istakao se Eimantas Bendžijus sa 15 poena, dok je Deividis Sirvidis ubacio 11.





Ritas je na početku utakmice imao blagu prednost, a Partizan je do finiša prve deonice u igri držao raspoloženi Zagorac. Ređao je poene Partizanov košarkaš pa je kod rezultata 13:17 čak 12 bilo njegovih.



Tom prednošću Partizan je ušao i u poslednju četvrtinu, a trojka Zagorca na početku poslednje deonice najavila je pobedu crno-belih (71:57). Partizan je imao i 18 poena prednosti, ali Ritas nije odustajao pa je u jednom mometu prišao na šest poena zaostatka.







Međutim, crno-beli su i pored manjih problema uspeli da privedu meč kraju i da na kraju sa 8.000 navijača u Areni proslave plasman u Top 16 fazu Evrokupa.

PRVA ČETVRTINA

foto: N. Paraušić

Partizan će večeras igrati bez Novice Veličkovića, kojeg je Trinkijeri odlučio da odmori. Crno-beli meč počinju s petorkom Jaramaz, Volden, Zagorac, Birčević, Miletić.



Utakmica je otvorena poenima Kruza s jedne i Zagorca sa druge strane. Zagorac sa četiri poena drži Partizan u egalu na početku meča - 4:4, 3. minut. Odlično je Zagorac počeo meč, posle dve dvojke, krilo crno-belih pogađa dva vezana šuta van linije 6.75 i donosi prvo vođstvo Partizanu - 10:8, 5. minut. Holovej vezuje pet poena i tako održava minimalni plus na strani gostiju, koji posle poena Ehodasa vode 13:10.

Kruz pogađa dva slobodna bacanja za seriju gostiju 7:0, koju novim poenima prekida Rade Zagorac - 15:12, 6. minut. Posle poena Bendžiusa, Rašon Tomas je polovičan s linije penala - 17:13, 7. minut. Dva prokockana napada crno-belih da uhvate rezultatski priključak, zakucavanjem u kontranapadu kažnjava Bendžius - 19:13. Gordić ubacuje dva slobodna bacanja.

Posle dva ubačena bacanja Bendžiusa, Tomas je još jednom polovičan s linije penala, a posle dobre odbrane i osvojene lopte crno-belih, popravlja promašaj Gordića u kontranapadu - 21:18 na ulasku u poslednji minut prve deonice. Mladi Uroš Trifunović pogađa trojku za novo izjednačenje - 21:21.

Zakucavanjem Mozlija u kontranapadu završena je prva deonica. Crno-beli su u završnici napravili seriju 8:0 i na prvi dvominutni odmor idu s vođstvom 23:21.



DRUGA ČETVRTINA foto: D. Stjepanović

Partizan je na plus pet na otvaranju druge deonice, posle ubačene trojke Korija Voldena - 26:21. Nikola Janković je najpre osvojio loptu u odbrani, a potom je nagrađen sjajnom asistencijom Voldena, za lako zakucavanje. Pejdž pogađa sa poludistance, produžava seriju crno-belih na 15:0. Trinkijerijevi izabranici su nadomak dvocifrenog plusa u 12. minutu meča - 30:21.

Dobro su reagovali gosti posle tajm auta njihovog trenera. Sirvidis je ubacio trojku, pa Blaževič dvojku - 30:26, 13. minut. Zagorac promašuje dva uzastopna šuta za tri poena, ali na sreću crno-belih košarkaši Ritasa nisu to uspeli da materijalizuju. Natavlja se Partizanov praz hod u ofanzivi, Gordić pravi grešku u koracima, a potom faulira Blaževiča, koji poentira i pogađa dodatno bacanje. Gosti se serijom 8:0 vraćaju na poen zaostatka - 30:29, 15. minut.



Posle skoro četiri minuta bez koša, Mozli poentira za crno-bele (1/2 sa penala), a potom centar Partizana hvata ofanzivni skok posle promašene trojke Gordića i postiže nove poene 33:29, 16. minut. Girdžiunas poentira uz faul, pogađa dodatno bacanje i zaustavlja nalet domaćina - 33:32. Mozli ponovo hvata ofanzivni skok, a potom ubacuje dva slobodna bacanja. Girdžiunas se razigrao, pogodio je i s poludistance - 35:34, 18. minut. Jaramaz ubacuje dva slobodna bacanja.

Posle poena uz faul i promašenog dodatnog bacanja Kairisa, uz prekršaj na drugoj strani postiže poene i Tomas, ali i on promašuje dodatno bacanje. Girdžiunas je polovičan s linije penala, a sa istog mesta na drugoj strani Pejdž pogađa oba pokušaja - 41:37, 19. minut.

Odličnu odbranu je odigrao Janković, preuzeo je Girdžiunasa na trojci u ukrao mu loptu, posle čega je zakucao. Gordić ubacuje trojku i donosi Partizanu novih plus devet, ali u samoj završnici prvog poluvremena Bičkauskis uzvraća ubačenim šutem sa istog odstojanja za 46:40 na kraju druge deonice.

TREĆA ČETVRTINA foto: D. Stjepanović Treća deonica počela je ubačenim bacanjem Kruza zbog tehničke greške Trinkijeriju na kraju prvog poluvremena. Berstou postiže lake poene pod košem crno-belih - 46:43, 21. minut. Janković je pokušao da zakuca ali je izblokiran, a u kontranapadu poentira Sirvidis. Jaramz trojkom prekida seriju gostiju - 49:45, 22. minut.

Tomas sa četiri vezana poena odbija početne nalete gostiju - 53:48, 23. minut. Kruz poentira uz faul Jankovića, pogađa i dodatno bacanje. Posle malo haotične igre i nekoliko izgubljenih lopti na obe strane, Jaramz zakucava u kontranapadu, a potom Kruz postiže nove poene za Ritas - 55:53, 25. minut. Rašon Tomas ubacuje ponovo dva slobodna bacanja.

Pejdž ubacuje svoju prvu trojku na meču za plus sedam crno-belih u 26. minutu - 60:53. Trener Ritasa traži minut odmora. Bendžius ubacuje dva bacanja, a posle promašene trojke Birčevića, neprecizan van linije 6.75 je i Bičkauskis. Jaramaz se na drugoj strani izborio za dva bacanja, oba puta je bio precizan. Mozli se izborio za dva slobodna bacvanja prilikom pokušaja da dođe do ofanzivnog skoka posle promašene trojke Gordića. Partizanov centar je bio polovično uspešan - 63:58, 28. minut, kao i Birčević nekoliko trenutaka kasnije. Crno-beli su treći put na plus devet u večerašnjem meču.

"Zategli" su crno-beli odbranu i iz jedne osvojene lopte, posle akcije Gordića i Jaramaza, nekadašnji reprezentativac BiH donosi crno-belima prvi dvocifreni plus na meču u 29. minutu - 66:55. Na kraju treće deonice, posle poena Blaževiča sa jedne i Pejdža sa druge strane, Partizan ima plus 11 - 68:57.



ČETVRTA ČETVRTINA foto: D. Stjepanović Završni kvartal je otvorio Zagorac prekršajem u napadu, pa ubačenom trojkom za, dosad najvećih, plus 14 - 71:57. Tomas poentira u reketu rivala - 73:57, 32. minut. Kruz promašuje trojku, posle tajm auta trenera Ritasa, a potom Zagorac postiže svoj 17 poen na meču. Seriju Partizana 9:0 lakim poenima prekida Kairis. Posle promašene trojke Zagorca Bendžius ubacuje dva bacanja - 75:61 - 34. minut.



Janković zakucava posle odlične asistncije Gordića, ali i Ritas dolazi do lakih poena preko Kairisa. Trinkijeri traži tajm aut - 77:63. Butkevičius efektno blokira Jankovića prilikom pokušaja da zakuca, a na drugoj strani Holovej ubacuje dva bacanja - 77:65. Tomas postiže veoma bitne poene za crno-bele posle ofanzivnog skoka, ali Sirvidis ubacuje trojku i vraća goste na minus 11 - 79:68, 36. minut.

Košarkaši Partizana nisu uspeli da šutnu na koš u vremenu predviđenom za napad, a Ritas na jednocifreni minus, s linije penala, vraća Bendžius - 79:70. Gordić pravi grešku u koracima. Ehodas poentira posle ofanzivnog skoka, Jaramaz promašuje trojku, a Ehodas je polovičan s linije penala - 79:73, 37. minut. Posle više od dva minuta bez koša, Jaramaz poentira iz prodora - 81:73. Konačno su crno-beli uspeli da odbrane jedan napad gostiju, posle čega Jaramaz pogađa trojku - 84:73, 39. minut.



Bendžius vraća trojku, Gordić promašuje s poludistance, kao i Bendžius na drugoj strani pokušan van linije 6.75. Partizan ima plus osam i napad 70 sekundi pre kraja. Tačno minut pre poslednjeg zvuka sirene Tomas promašuje dva bacanja, što odmah, trojkom, kažnjava Sividis. Mozli je "ostao u ofsajdu" i lako zakucao - 86:79. Partizan se odbranio, crno-beli imaju plus sedam i napad, 29 sekundi pre kraja meča.

Jaramz je promašio dva slobodna bacanja 23 sekunde pre kraja, Kairis pogađa iz odbojke - 86:81. Posle Tomasa i Jaramaza, Gordić promašuje dva bacanja, a na kraju meča Sividis promašuje šut za tri poena.



Partizan je slavio 86:81 i overio plasman u Top 16 fazu Evrokupa.



Zagorcu su se tada pridružili Mozli i Tomas, doneli su dodatnu eneregiju, pa su crno-beli nakon trojke Trifunovića 30 sekundi pre kraja izjednačili (21:21).Zakucavanjem Mozlija završena je prva četvrtina (23:21), da bi trojkom Voldena i poenima Jankovića i Pejdža domaći tim nastavio seriju i u drugoj deonici i otišao na plus devet (30:21).Partizan je nakon toga stao, što su gosti znali da iskoriste pa su "istopili" prednost crno-belih (33:32). Izabranici Andree Trinkijerija su se u finišu druge četvrtine probudili, zaigrali su ponovo odlično i na veliki odmor otišli sa šest poena viška - 46:40.Drugo poluvreme počelo je penalom za Ritas zbog tehničke greške dosuđene Trinkijeriju na kraju prvog poluvremena, nakon čega su Litvanci poenima Sirvidisa i Berstoua stigli i do 46:45, ali je tu mini seriju gostiju prekinuo Jaramaz trojkom.Nakon trojke Pejdža u 26. minutu meča Partizan je "pobegao" na plus sedam, da bi minut i po pre kraja tog dela igre, a nakon kontranapada Jaramaza i Gordića crno-beli stigli i do prve dvocifrene prednosti na utakmici - 66:55.