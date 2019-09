V.PRERADOVIĆ/M.POPOVIĆ | 14. septembar 2019. 16:30 > 18:39 |

OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": DONGUAN



POSLE pet godina tokom kojih je uzdrmanu srpsku reprezentativnu košarku vratio u svetski vrh, Aleksandar Đorđević povukao se sa mesta selektora. Odluku koju je doneo ranije saopštio je na konferenciji za medije posle pobede nad Češkom u utakmici za peto mesto na Svetskom prvenstvu u Kini.

- Rekao sam igračima da odlazim. Mislim da je red i vreme. Nije bilo razgovora o nastavku saradnje. Na meni je da se povučem, da ni ne očekujem razgovor. Ja znam kada čovek ili trener treba da napravi prvi korak. Sada osećam obavezu da to uradim. Odlazim u trenutku kada nismo uspeli da ostvarimo ono što smo želeli na ovom Svetskom prvenstvu.

I da su srpski košarkaši u Kini dosanjali zlatne snove, koji su im u tri navrata tokom Đorđevićevog mandata bili na dohvat ruke, Sale nacionale rekao bi “ćao, nema više”.

-Doneo samo odluku pre Svetskog prvenstva. Ali, nije bilo u redu da pričam o tome pre nego što završimo učešće na takmičenju. Život ide u drugom pravcu. Leto želim da posvetim porodici, nije bilo lako... Sve smo prošli zajedno, ali nije bilo lako.

Zahvalio se svima koji su na bilo koji način bili saputnici na selektorskom putovanju obeleženom vicešampionskim titulama na Svetskom prvenstvu u Španiji 2014, Olimpijskim igrma u Riju 2016. i Evrobasketu u Istanbulu 2017.

-Dugujem veliku zahvalnost ljudima iz Saveza, Saši Daniloviću, Draganu Đilasu koji me je postavio na mesto selektora dok je bio predsednik, takođe i Dejanu Bodirogi koji je u to vreme bio direktor muških selekcija. Hvala svim saradnicima koji su svih ovih godina bili tu, napravili smo jako dobru sredinu. Radnu, iskrenu. Hvala svim igračima koji su bili ovde, zajedno smo se digli, zajedno su me digli. Mnogo im dugujem, neizmerno ću im biti zauvek zahvalan. Hvala svima, mislim da je bilo ekstra – rekao je veliki Sale i izjurio iz prostorije za konferencije za medije.





Izjurio je da suze, koje su mu se skupljale u očima dok je govorio o odlasku, ne bi potekle u kamere. Na samom početku, kiselo se nasmejao na lapsus službenika FIBA koji vodi protokol na konferencijama.

-Čestitam na osvojenom šampionatu – rekao je službenik, bez namere da sipa so na svežu ranu.

Brzo se ispravio i čestitao na petom mestu. Možda je bilo bolje da je to prećutao.

-Solidan rezultat, nismo srećni jer smo znali da možemo bolje od toga. Postoje razlozi zbog kojih nismo uspeli – rekao je Đorđević i potom govorio o jednom od njih. - Organizacija je izvanredna, ljudi su sjajni. Ali, takmičenje je izuzetno teško za igrače, veoma zahtevno. Ako igraš četvrtfinale, a jedan tim ide autobusom sat vremena, a drugi se budi u pola šest i putuje do tri popodne, to nisu isti uslovi. To je prednost za jedan tim. U polufinalu su izgubila dva tima koja su imali dan odmora manje. To se nama desilo u finalu Evrobasketa 2017. Posle 15 dana teških mečeva, trošenja energije, potreban je odmor da biste pružili najbolju košarku. Svi takmičari moraju da imaju iste uslove.

Odgovor na pitanje jednog stranog novinara sadrži sve ono što je Sale bio kao igrač i što jeste kao trener. Pitanje glasi: “Kako ste motivisali ekipu za ovu nevažnu utakmicu”.

-Ova je bila najvažnija u našim karijerama. Moraš da dokažeš da igraš 100 odsto, da ćeš ostaviti srce, da si takmičar. To je moj karakter. Uspeo sam da probudim zmaja u igračima posle teškog poraza od Argentine, nisam uspeo posle poraza od Španije. Na ovakvom takmičenju nema žaljenja za onim što se desilo. Ustaneš i kažeš: „Gde je medved, moram da mu slomim nogu“. Mi smo čvrsti. Stvorili smo bunker, ali smo sada izgubili. Izgubili smo od finalista, koji ѕaslužuju da budu u finalu.

BOGDAN BIO PRAVI LIDER

ĐORĐEVIĆ je istakao ulogu Bogdana Bogdanovića na Svetskom prvenstvu u Kini.

-Čestitam Bogdanu na sjajnom turniru. Odigrao je fenomenalnu utakmicu, bio naš pravi lider čitavim tokom turnira. Moramo da radimo na tome da imamo odbranu kakvu smo imali u drugom poluvremenu. Očigledno je da nismo svi došli da igramo za pobedu.