S. I. | 14. septembar 2019. 08:13 |

PARTIZANU je dobro došao odmor. Osveženi, jači, uigraniji i spremniji ulaze crno-beli u nastavak sezone, a pre starta u Ligi Evrope protiv AZ Alkmara u četvrtak, večeras (20.30) ih na "Karađorđu" očekuje superligaški duel sa Proleterom, koji mora da se dobije. I zbog atmosfere i zbog činjenice da su već dva puta ostavili po dva boda, u Kruševcu i protiv TSC.



- Lazar je u solidnom stanju u odnosu na njegovu situaciju, s obzirom na to da je u ovom periodu trenirao individualno, ali opšti utisak je da je u mnogo boljem stanju očekivanog. On će biti u kombinaciji za tim i verujem da će biti u prilici da pomogne.





Naglasio je Milošević da je Proleter tim za poštovanje. Ali i da svaki slab rezultat njegovu ekipu miljama odaljava od pehara.





Trener Savo Milošević za današnji meč neće računati na povređenog Sejdubu Sumu.- Suma vuče problem sa mišićem već tri nedelje. Igrao je nekoliko utakmica s tim i to je pravi problem. Zato on neće nastupiti jer nam je potreban za veliki broj utakmica koje nam sledi posle - rekao je Milošević.Lazar Marković će biti u kombinaciji za tim jer je spreman da "debituje".Markovića će Milošević koristiti na više pozicija.- Znam ga od kadetskog nivoa, apsolutno može da igra na sve tri pozicije iza špica na najvišem nivou, samo je u pitanju njegova fizička sprema. Videćemo, zavisiće dosta i od situacije, protivnika i povreda, gde ćemo ga više koristiti. Dobili smo mnogo sa njim.Crno-bele čeka pakleni period u ritmu četvrtak-nedelja, ali alibija i opravdanja za eventualne rezultatske kikseve u šampionatu nema.- Već smo dva puta kiksnuli i ne možemo sebi da priuštimo to ponovo. Svaki rival može da napravi problem ako mu to dozvolite. Mi verujemo da imamo kvalitet i mislim da je pitanje isključivo naše želje, volje, htenja, koncentracije, trčanja. Ako zakažemo bilo gde, protivnik će nas čekati tu.- Ako neko misli drugačije, nije u pravu. Ja jesam u pravu. Problem je što je neko to protumačio da smo mi odustali od titule, ali to nije tako. Videli smo u poslednje dve sezone da Zvezda zaista gubi vrlo malo bodova i svaki poraz i nerešena utakmica nas značajno udaljava od borbe za prvo mesto. To je realnost, ali to ne znači da odustajemo. Na kraju krajeva, imamo tri derbija do kraja - završio je Milošević.