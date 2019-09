Mi. ROGAČ | 10. septembar 2019. 21:13 | Komentara: 0

NE BROJIM NAGRADESRBIJI zlatna medalja, Tijani MVP titula. Takav epilog je postao normalan za svako takmičenje na kome učestvujemo. Na pitanje zna li koliko ima individualnih priznanja, Boškovićeva se stidljivo nasmejala.

- Ne brojim ih - slegla je ramenima Tijana. - Znači mi mnogo i ta titula za najboljeg igrača. Stvarno nije fraza, ali moram da kažem da bez ovih devojaka ne bih došla do ličnih uspeha.





- Nismo se uplašile, jer da jesmo rezultat bi, svakako, bio drugačiji. Bile smo mirne, staložene, nije bilo pritiska ni tenzije. Bianka Buša je došla na servis i preokrenula. Napravila je odličnu seriju koja nas je pogurala ka pobedi.

- Kad vidim toliko male dece na aerodromu i kod Skupštine baš budem srećna. Nadam se da će krenuti našim stopama - zaključila je Boškovićeva.







SREĆNE ZBOG EP U BEOGRADU





- Baš smo srećne što ćemo jedno veliko takmičenje igrati pred našim navijačima - rekla je Boškovićeva. - Ove godine smo Ligu nacija igrale u "Pioniru" i tad smo videle da mnogo navijača voli da dođe da nas gleda. Ima vremena mnogo do tada, ali nas raduje što ćemo to doživeti.

SVI reflektori koji su već dugo usmereni ka Tijani Bošković, nisu zaslepeli našu glavnu kariku. Iako su joj tek 22 godine, na kolekciji medalja i MVP priznanja mogu da joj pozavide mnogi znatno iskusniji vrhunski igrači. Za seniorsku reprezentaciju debitovala je na Svetskom prvenstvu 2014, a upravo je naredne godine počeo niz osvajanja odličja. Od 2015. srpski tim ne silazi sa pobedničkog postolja, a od 2017. "sebično" čuva najviši stepenik.- Kao mala sam sanjala da budem evropski šampion i to sam ostvarila drugi put zaredom - istakla je Tijana Bošković, po mišljenju mnogobrojnih odbojkaških stručnjaka najbolja igračica sveta. - Još jednom se sa takmičenja vraćamo sa zlatnom medaljom oko vrata i osećaj se ne menja. Gde god osvojile prvenstvo, najlepše je kad dođemo kući i proslavimo sa našom nacijom.Kao nagrada za zlatne devojke bila je pripremljena čuvena terasa Gradske skupštine.- Svima zahvaljujemo na divnom dočeku. Iako smo treći put izašle na balkon, svaki put imamo izuzetnu tremu. Osećale smo podršku navijača iz naše zemlje tokom kompletnog turnira i ona nam je davala snagu da igramo još bolje.Pakleni ambijent u finalnom susretu sa turskom selekcijom koja je imala podršku 14.000 navijača, dugo će ostati u sećanju našim devojkama.- Znam koliko Turci vole svoje zemlju i reprezentaciju, pošto igram tamo. Tako da sam i očekivala da naprave žestoku atmosferu kakva je bila u poslednjem okršaju. Međutim, moram da priznam da nikad nisam imala priliku da igram u takvom ambijentu. Nije nam bilo nimalo lako. Drago mi je što smo izdržale i napravile veliki uspeh.U trenutku kada je naš tim gubio sa 9:6 u petom setu, devojke se nisu predavale.Za razliku od dominantnih partija u završnici, tokom grupne faze naše igračice nisu bile zadovoljne.- To je bilo samo zbog toga što smo znale da možemo bolje. Pobeđivale smo mi i tako, ali smo očigledno formu tempirale za najvažniji trenutak. Želele smo iz utakmice u utakmicu da podižemo nivo igre i to smo i uspele.Definitivno smo najtežeg protivnika po kvalitetu imali u polufinalu, jer je taj duel sa Italijom bio finale pre finala.Baš kao što je na dočeku naglasio selektor Zoran Terzić, glavni zadatak odbojkašica je da inspirišu mlađe da krenu da se bave ovim sportom i možda jednog dana uskoče u njihove patike.DVA evropska zlata u nizu su osvojena, a otvara se lepa prilika za još jedno, jer je naredno prvenstvo u našoj zemlji. Takmičenje je na programu 2021. i to baš na desetogodišnjicu od osvajanja EP u Beogradu 2011.