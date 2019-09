Beta | 08. septembar 2019. 17:29 |

Srpski košarkaš Nemanja Nemanja Bjelica rekao je danas da je njegova ekipa odigrala katastrofalan meč protiv Španije na Svetskom prvenstvu u Kini.

"Španija nas je nadigrala svakom segmentu igre. Težak je poraz, ali idemo dalje. Sada će biti malo teže, ali u četvrtfinalu smo, treba da se odmorimo i da ovo što pre zaboravimo", rekao je Bjelica za Radio-televiziju Srbije.

Srbija je doživela prvi poraz na Svetskom prvenstvu u Kini, pošto je u poslednjem meču Grupe J u Vuhanu izgubila od Španije sa 69:81.

"Ne mogu da kažem da je sramota... Ali, odigrali smo katastrofalan meč. Spremili smo se za utakmicu, ali su nas oni na neki način, u nekim situacijama iznenadili. Možemo da krivimo sudije do sutra, ali ovaj poraz je do nas", rekao je Bjelica.

Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine.

Kapiten Srbije Miroslav Raduljica rekao je da se njegova ekipa nije snašla protiv Španije.

"Nismo se snašli na njihovu čvrstu igru. Igrali smo mekano, držali smo loptu duže nego što to radimo. Rasturili su nam igru u prvom poluvremenu. Ovo je velika škola za nastavak takmičenja. Prosto su razbili sve naše kretnje. Nismo se snašli na njihovu agresivnu igru i to je to", rekao je Raduljica.