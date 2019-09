Beta | 02. septembar 2019. 16:49 | Komentara: 0

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je da je njegova ekipa u današnjem meču protiv Filipina imala dobar pristup, "ozbiljan koliko je mogao da bude".

"Imali smo dobar pristup, ozbiljan koliko je mogao da bude. To je najvažnije što smo tražili od igrača, odradili su to. Znamo smo da će treća utakmica ključna, pripremamo se za najveću bitku. Znamo šta treba da uradimo, svi igrači su u dobrom stanju, pa i Bjelica koji se vratio. To je dobar znak za nas", rekao je Đorđević posle utakmice.

Srbija je bila ubedljiva i u drugom meču D grupe na Svetskom prvenstvu u Kini, pošto je pred punom dvoranom u Fošanu pobedila Filipine sa 126:67.

Đorđević je kazao da Srbija poštuje svakog protivnika, da protiv svakog igra najbolje šta može, a potom je i naveo šta misli o Filipinima.

"Pokazali su brzinu, ali im nedostaje kvalitet. U odnosu na evropske ekipe koje igraju jaku fizičku košarku, to je problem", rekao je Đorđević.

Selektor Srbije nije bio zadovoljan zbog poteza jednog košarkaša Filipina koji je u finišu meča grubo faulirao Marka Gudurića.

"Ne volim prljave poteze. Ne volim kada deluje kao da želite da povredite igrača. Mora da se igra jako i muški, ali fer. To ja tražim od svojih igrača, to tražim i od protivnika. Tako se ne tretira protivnik", rekao je Đorđević.

Srbija i Italija će u sredu odlučiti koja će od te dve selekcije zauzeti prvo mesto u grupi.

"To je veliki izazov za nas. Igrali smo sa njima u poslednjih 15 dana, znamo ih, poštujemo ih... Ove dve utakmice ovde su odigrali mnogo bolje nego te tokom priprema. Imaju neka važna imena ponovo u timu, to su Galinari i Datome pre svih. Znaju dobro da igraju košarku, odlično šutiraju... Protiv Filipina su pokazali da su u formi. Moramo da budemo oprezni, moramo da damo sve od sebe da bismo pobedili", rekao je Đorđević.

Srbija je prve dve utakmice na šampionatu u Kini dobila ukupnom razlikom od 105 poena.

"Nećemo više pobeđivati sa 50 poena razlike, to je sigurno, ali moramo da nastavimo da pobeđujemo. Znamo da ćemo da igramo poen za poen... Italijani znaju nas, kao i mi njih. Biće to sjajan meč", rekao je Đorđević.





Sale je dodao je da se u nekim grupama od početka znalo koje dve ekipe će otići dalje.

"Naša grupa je jedna od takvih. Ne znam da li je to dobro za Svetski kup. Kakva je korist nama ili Filipinima od ovakvih mečeva? Nemam briga, pripremam i tim i sebe da budemo najbolji u pravo vreme", dodao je selektor Srbije.

Novinare je zanimalo i da li njegova ekipa može da bude još bolja.

"Da, u svim aspektima igre možete da budete bolji", rekao je Đorđević.