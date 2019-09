OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": FOŠAN



ORIGINALNU košarku „made in Serbia“, predstavljenu na svetskoj premijeri protiv Angole, naš nacionalni tim prekopirao je i u drugoj utakmici Mundobasketa. Nedorasli Filipinci poslužili su kao adelkvatan sparing partner za neuporedivo ozbiljnije rivale u nastavku šampionata 126-67.

Prvi iz kategorije ozbiljnih su Italijani, protiv kojih ćemo u sredu u poslednjem meču u Fošanu igrati za vrh D grupe i prenos jedne pobede u drugu fazu u Vuhanu.



ĐACI, SREĆNA ŠKOLAMEĐU brojnim transparentima koje su srpski navijači poneli na utakmicu sa Filipinima, izdvojio se jedan koji nema dodirnih tačaka sa košarkom.-Đaci, srećan vam polazak u školu – glasi najoriginalnija poruka viđena na reprezentativnim mečevima.

Filipinci će se svojski potruditi da izbrišu iz sećanja ovu utakmicu, osim prva četiri minuta o kojima mogu da pričaju naslednicima. Poveli su protiv svetskog i olimpijskog vicešampiona! U preostalih 36 bili su poligon za Đorđevićeve šampionske probe.



Jokić je kao u Denveru prisvojio ulogu plejmejkera i zavrteo ringišpil od kojeg se protivniku zavrti u glavi. Lopte za koje samo on zna gde će završiti čudesnim putanjama stizale su do Raduljice i Milutinova, takođe i do naših bekova. I Bogdanović je u prvom poluvremenu više gledao ka slobodnim saigračima nego ka košu, u nastavku je otkočio automatsko šutersko oružje, kao i sve sigurniji Gudurić.

U meču u kojem se nije znalo samo kolikom razlikom će nastradati Filipinci, najznačajniji je povratak u tim Bjelice, koji zbog upale kolena nije igrao od prve utakmice na pripremnom turniru u Šenjangu. Debi na Svetskom prvenstvu pokazao je da povreda pripada prošlosti

Momak čiji se talenat proteže preko svih timskih pozicija postigao je 20 poena bez promašaja. Egzibicija u duelu sa Filipinima, koji je sa tribina pratilo manje navijača nego premijeru sa Angolom, bila je idealna prilika da opipa teren i obruče pred derbi grupe sa „azurima“. Srbija bi pobedom jednom nogom već zakoračila u četvrtfinale.

SRBIJA - FILIPINI 126:67

DVORANA: u Fošanu. Gledalaca: 12.000. Sudije: Lokateli (Brazil), Ju (Kineski Tajpeh), Roso (Francuska). SRBIJA: Simonović 7, Bogdanović 17 (4/5 za tri, 5 as), Bjelica 20 (3/3 za tri, 4/4 za dva, 2/2 bacanja, 3 sk), Lučić 4, Raduljica 13 (4 sk, 4 as), Birčević 6, Jokić 11 (1/1 za tri, 4/4 za dva, 7 sk, 7 as), Milutinov 10 (4/4 za dva, 2/2 bacanja, 2 as), Micić 11 (7 as), Gudurić 12 (2 as), Jović 6 (4 sk, 4 as), Marjanović 9 (4/4 za dva, 1/3 bacanja, 3 as, 2 blk).FILIPINI: Blič 5 (6 as), Dalistan 15, Ravena 5, Norvud 0, Bolik 7, Fajardo 8 (6 sk), Pogoj 2, Perez 16 (3 as), Rozario 2, Almazon 0, Agilar 7, Baroka nije igrao.