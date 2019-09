Srbija meč počinje s petorkom Micić, Bogdanović, Lučić, Birčević i Milutinov.





Duel je s pet poena (jedna trojka) otvorio Birčević - 5:0, 2. minut. Bogdanović poenima s poludistance prekinuo je miniseriju rivala 4:0, ali je Bleč u narednom napadu ubacio trojku za prvo izjednačenje na meču - 7:7, 4. minut. Prvo vođstvo Filipinaca posle serije 9:2. Odlična akcija tandema srpskih centara Jokić-Milutinov, koju zakucavanjem završava košarkaš Olimpijakosam koji potom pogađa i dva slobodna bacanja. Srbija vodi 11:9 na polovini prve deonice.





Simonović trojkom, pa Jokić poenima iz reketa podižu prednost "orlova" na 16:9, 7. minut. Raduljica poenima uz faul a potom i ubačenim bacanjem dovodi Srbiju nadomak dvocifrenog plusa, koji naša selekcija dostiže posle koša Jokića - 21:11, 8. minut.





Na kraju prve deonice "orlovi" imaju plus 15 - 28:13. Gudurić i Raduljica su u poslednja dva minuta prve četvrtine bili nepogrešivi s linije slobodnih bacanja, a ono što raduje sve u taboru Srbije, kao i navijače, jesu prvi minuti Nemanje Bjelice na Mundobasketu. As Sakramenta je trojkom u poslednjim sekundana uvodnog kvartala doneo "orlovima" najveći plus u dosadašnjem toku meča.