Tanjug | 27. avgust 2019. 19:10 | Komentara: 0

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević, posle pobede protiv Francuske, rekao je da je to bila odlična utakmica za njegov tim.



"Odlična utakmica za nas bez obzira što smo bez trojice igrača u rotaciji, Bjelice i Bogdanovića, preventivno i Lučića, isto. Imali su neke fizičke probleme, za koje se nadam da će već od sutra ili prekosutra da budu u redu i da će svi biti u stroju. Nismo hteli da rizikujemo sa Lučićem i dobro je što smo odradili ovako kako smo odradili", rekao je Đorđević za sajt Košarkaškog saveza Srbije.



Selektor se potom osvrnuo na sam meč.



"Dva različita poluvremena protiv sjajne Francuske, ekipe koja će, po mom mišljenju, biti u prve četiri. Oni su igrali bez De Koloa. Imali smo jednu fizičku, intenzivnu, snažnu utakmicu, na poen i odlično smo odreagovali u drugom poluvremenu, uz neke korekcije. Mnogo izgubljenih lopti, mnogo promašenih penala… To je prvo što upada u oči".



On je dodao da sve vreme postoji razlika u fizičkoj pripremljenosti jednog dela igrača koji su prošli kroz timske pripreme i drugog dela igrača koji nisu prošli kroz timske pripreme, nego su imali privatne pripreme.



"Jedan na nula ne postoji košarka, jedan na nula ne postoji način da se spremiš za bilo koje takmičenje, pa čak ni za utakmicu, nego samo i jedino timske pripreme koje imaju određeni plan, sistem i princip i koje daju rezultat već godinama. I to je analiza celog ovog pripremnog dela. Nadamo se da ćemo kako protiče prvenstvo da svedemo tu razliku na što manji nivo, jer je očigledno da će biti ključ. Kao što od početka ovih šest godina pričam, fizički i atletski moramo da budemo dominantni da bismo došli do rezultata koje priželjkujemo i zbog kojih radimo svakog dana", zaključio je Đorđević.