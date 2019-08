Tanjug | 21. avgust 2019. 10:53 | Komentara: 0

Centar košarkaške reprezentacije Srbije Boban Marjanović rekao je da će Svetsko prvenstvo u Kini biti uzbudljivo i interesantno.



"Čeka nas dug put. Imali smo samo jedan dan da se spremimo, da operemo veš i krenemo. Biće interesantno, uzbudljivo kao i do sada. Očekuje nas velika borba", rekao je Marjanović novinarima pred polazak u Kinu, gde će sprski košarkasi u poslednjem delu priprema pred SP igrati protiv Italije, Novog Zelanda i Francuske.Srbija u dosadašnjim pripremnim mečevima ne zna za poraz, a košarkaš Dalas Maveriksa ističe da bez obzira na to još uvek mora da se radi na tempiranju forme."Još uvek nismo blizu forme, ali idemo u tom pravcu, utakmicu po utakmicu. Svaku smo odigrali da je dobijemo. Znamo šta nam je činiti i svaku utakmicu igramo da je dobijemo. Nema opuštanje, nadam se da će tako biti i na turniru. Spremamo se i idemo ka najvišem cilju što se naše forme tiče", rekao je Marjnović, koji na osnovu svega prikazanog u pripremnom periodu nije želeo da upoređuje srpski tim sa ostali učesnicma SP."Mislim da prvo treba da se bavimo nama, pa ostalim reprezentacijama. Svaki protivnik je težak, naročito na turniru kad nemaš vremena ni prostora za padom. Moramo da budemo fokusirani na svaki meč, a sve ostalo dolazi samo po sebi. Bitno je da se bavimo našim greškama, da vidmo gde možemo da budemo bolji".Amerikanci na SP dolaze bez najvećih zvezda, a Marjanović prednost aktuelnih svetskih i olimpijskih šampiona vidi i u treneru Gregu Popoviču."Bez obzira na otkaze imaju stvarno dobre igrače, na čelu sa jednim od najboljih trenera na svetu. Čovek zna da izvuče najbolje iz svakog igrača i iz svoje ekipe. Mislim da niko ne treba da ih otpisuje, jer su i dalje najjači i biće teško svakom da ih dobije. Oni su 100 posto favoriti", rekao je Marjanović, koji je upitan može li Srbija da se nosi sa Amerikancima."Generalno, mi možemo sa svakim", zaključio je Marjanović.Svetsko prvenstvo počinje 31. avgusta i trajaće do 15. septembra, a Srbija prvi meč igra protiv Angole.