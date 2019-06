Tanjug | 17. jun 2019. 22:18 |

Trener Partizana Andrea Trinkijeri čestitao je rivalu na tituli i rekao da su koraci Bilija Berona odlučili meč.





- Ovo nije vreme za to. Boli me još mnogo - zaključio je Trinkijeri.









Košarkaški klub Partizan uložio je žalbu Košarkaškoj ligi Srbije (KLS) na odluku sudija da u poslednjem napadu na meču ne sude korake košarkašu Crvene zvezde Biliju Beronu.Crno-beli su žalbu uložili jer smatraju da je bek Zvezde napravio korake pre koša koji je doneo trofej crveno-belima i traže da se utakmica poništi.Košarkaška liga Srbije odluku po toj žalbi razmatraće sutra i oglasiće se saopštenjem, a po proceni KLS nema materijalne povrede pravila i na osnovu toga jedino sankcije mogu da snose sudije zbog previda.- Sada ću se zaglaviti sa srpskim. Čestitam Zvezdi na pobedi, dobili su nas na individualni kvalitet. Serija je trajala sedam dana, a kao da je trajala 70 godina. Dosta sam naučio oko košarke u ovom periodu. Bili su koraci. Bila bi peta utakmica, majstorica. Mislim da moji igrači i naši navijači su zaslužili tu majstoricu, ali je neće biti - rekao je Trinkijeri na konferenciji za medije.Trener crno-belih osvrnuo se i na sudije.- Lako je posuti sva go.... sudije. Nije im lako. Nisu svirali. Pogrešili su i pre toga, sistem ne valja. Šta ja tu da radim. Moramo biti hrabriji. Biti Partizanovac znači biti hrabriji. Izgubili smo, ali nismo poraženi. Izvukli smo ono što smo imali i ono što nismo imali. Nešto nam je falilo, ali to nisu mu*a i srce. Mogu o koracima pričati 10 godina. Više grešaka je bilo u prvoj utakmici. Sigurno je tu nešto trulo, ali šta sada ? Predati se? - rekao je Trinkijeri i dodao:- U prvoj utakmici sam isključen, a sudija je napisao neistinu. Ja sam se okrenuo i odlazio i onda je svirao isključenje. To nije moje mišljenje, to je ceo svet video. Neću da se moje reči zloupotrebe protiv mene. Svi su videli šta se dešavalo. Povredilo me je što su se pojavile laži. To me je ljudski povredilo.Trinkijeri je bio upitan i o svom ugovoru