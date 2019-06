Partizan je pokušao do trojke preko Nikolića, ali je on dva puta uzastopno bio precizan. Do poena je iz ofanzivnog skoka došao Veličković, a Beron je bio odličan na polaganju - 31:25. Jaramaz je trojkom prepolovio zaostatak svog tima, ali je Čović fauliran i ubacio je oba penala - 33:28. Svoja bacanja je pogodio i Jaramaz, koga je faulirao Beron - 33:30.





Beron je vratio Zvezdi plus šest, ali su sudije ipak gledale snimak njegovog šuta sa distance. Na kraju, ostali su pri prvobitnoj odluci, a Beron je nastavio da pogađa koš Partizana - 38:31. Ponovo su arbitri gledali snimak njegovog pogotka, ovoga puta bilo je to za dva.







Marinković je na drugoj strani prošao polaganje pod faulom, a Milan Tomić je pre dodatnog bacanja zatražio tajm-aut. Ipak, nije to poremetilo raspoloženog Marinkovića. Borba "večitih" se potom preselila na liniju penala, sve do dve vezane trojke - najpre Fajea, odmah za njim i Marinkovića - 44:41. Njih dvojica su bez promašaja u dosadašnjem toku meča.



Beron je pogodio oba bacanja posle faula, ali Renfro vraća za dva. Tomić je zatražio tajm-aut na oko pola minuta do isteka prvog poluvremena - 46:43. Beron je nastavio odličnu rolu, postigao svoj 12. poen, a Renfro je bio precizan za konačan rezultat na poluvremeu - 48:45.



Nastavili su "večiti" da se oslanjaju na šut sa distance i u drugoj četvrtini, ali nedovoljno precizno. Koš ih je "hteo" samo za dva i sa linije penala, pa je rezultat 24:23 posle dva i po minuta igre u ovoj deonici.Faje je konačno pogodio za tri, a Odžo poentirao pod faulom. Pre dodatnog slobodnog bacanja Zvezdinog centra Andrea Trinkijeri je zatražio prvi tajm-aut na ovom meču. Odžo nije uspeo da pogodi sa linije penala, pa rezultat ostaje 29:23.