Tanjug | 14. jun 2019. 09:50 | Komentara: 0

Trener Nik Nurs i najbolji košarkaš Toronta Kavaj Lenard, nakon osvajanja NBA titule, istakli su da su ispisali istoriju kanadske franšize.



Toronto je trijumfom u Ouklendu 114:110 smenio Golden Stejt sa mesta šampiona NBA lige ukupnim rezultatom 4:2 u finalnoj seriji.



"Želeo sam da pravim istoriju ovde. To sam i uradio, iako su mnogo sumnjali u mene", podsetio je Lenard, MVP finala, na vreme kada je bio u San Antoniju i priče da je lažirao povredu jer je hteo da ode.



Nurs, kome je ovo prva sezona u NBA u ulozi prvog trenea, bio je zadovoljan kako se završilo sve.



"Bilo je mnogo loših brejkova. Nastavili smo da igramo kao da im niko ne nedostaje. Bilo je mnogo tenzije, na najvišem nivou, oba tima očajnički su htela trofej", poručio je.



Njegov kolega Stiv Ker žali zbog povreda Kevina Durenta i Kleja Tompsona, koje čeka duga pauza.



"Više od poraza me boli loš osećaj zbog povreda igrača. One su deo NBA, kao i svakog sporta, i imaju veliku ulogu. To je priroda, možemo sada da pricamo šta bi bilo da smo bili kompletni, ali nije više važno", na čije reči se nadovezao Stefen Kari da ova generacija Voriorsa nije okončala veliko poglavlje.