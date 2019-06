Novom trojkom Zvezde, koju je postigao Čović, crveno-beli su došli do nove dvocifrene prednosti, dok je Partizan imao skroman učinak za nekoliko minuta - jedan poen Nikole Jankovića.Probudili su se gosti u nastavku - po trojku su pogodili Renfro i Veličković, ali je Renfro ujedno i zaradio tehničku zbog traženja faula i prigovora arbitrima. Pri rezultatu 82:77 Tomić je zatražio tajm-aut. Odžo je u nastavku bio polovičan sa linije penala, a crno-beli to koriste da uđu u seriju i približe pređu u vođstvo - 83:84. Najzaslužniji je Renfro, ali Davidovac vraća prednost domaćoj ekipi - 86:84. U bitnom trenutku Rivers je prvi put večeras pogodio iz igre, pa klupa Partizana traži tajm-aut - 88:84.

Ušli smo u poslednju četvrtinu. Zagorac je približio goste na 73:70, ali je Partizan onda ušao u veliki problem. Najpre je Zagorac poslat na klupu zbog petog faula, a onda je Andrea Trinkijeri dobio isključenje zbog dve uzastopne dosuđene tehničke. Zvezda je tako došla do pet slobodnih bacanja. Tri je uspešno realizovao Čović, a preostala dva Odžo. Domaći su sada na plus osam - 78:70.

TREĆA ČETVRTINA

Počelo je drugo poluvreme u hali "Aleksandar Nikolić". Odžo se na startu trećeg kvartala "prošetao" do koša Partizana kroz Gagića i Veličkovića i zakucao, a potom i ubacio dodatno slobodno bacanje. Na drugoj strani gosti su uz polovičan učinak Renfroa, Gagića i Zagorca sa penala došli do 43. poena. Odžo se postarao da Zvezda ponovo dođe do dvocifrene prednosti - 53:43, ali je onda usledila trojka Renfroa.



Ne nalazi Partizan rešenje za raspoloženog Odžoa koji donosi domaćem timu nove poene. Tehnička je dosuđena Nikoli Jankoviću zbog simuliranja, ali je Pejdž pogodio svoju novu trojku i popravio utisak - 56:49. Ubrzo su se crno-beli približili na 56:52, ponovo je zablistao Pejdž, ali je Odžo još jednom nepropisno zaustavljen - bio je polovičan sa linije penala.



Došao je Partizan na samo tri poena zaostatka, pa je Tomić bio primoran da zatraži tajm-aut - 57:54. Prijao je predah domaćem timu, Dobrić je prekinuo nalet rivala, ali uzvraća Jaramaz - 62:56. Nikola Janković vraća crno-bele na minus tri, ali onda Simanić pogađa svoju četvrtu trojku.



Čović je odmah po povratku u igru fauliran i poslat na liniju za slobodna bacanja. Bio je uspešan, ali uzvraća Partizan. Crno-beli uspevaju da održe priključak, aline i da poravnaju rezultat. Veličković je poentirao za 69:65, ali ni Čović ne promašuje.



Gagić je na liniju penala još jednom poslao Čovića, a plej crveno-belih je zadržao odličan učinak. Samo pet sekundi je ostalo do isteka 30. minuta meča, ali to je bilo dovoljno Veličkoviću da postigne trojku uz zvuk sirene - 73:68.