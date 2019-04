Tanjug | 22. april 2019. 23:20 | Komentara: 0

- U nekoliko navrata sam rekao ako se svedemo na sport i imamo potpunu regularnost, onda nemamo šta da brinemo. Kao što ste videli, kada se to dogodi onda su rezultati razlike 19, 20, 38 i 43 poena", rekao je on i objasnio kako su crveno-beli došli do ovog rezultata:





- Ono što je bilo na početku to je bilo nešto zbog čega sam jako brinuo. Na prljave akcije koje su se dešavale u Pogirici morala je da usledi reakcija. Nemam nameru da o tome večeras pričam o tome. Mislim da je bila fantastična atmosfera. Znam šta je bilo pripremano kao provokacija i izvinjavam se javnosti zbog onog što se desilo na početku i što je iskorišćeno. Ne bih da analiziram kako se dogodilo, kako je koji igrač izlazio na teren i pojedinici koji su bili zaduženi za obezbeđenje, a nisu iz Crvene zvezde. To je sada nebitno. Bitno je da smo došli do cilja i da smo izdržali jedan maltene zatvoriski režim od utorka do povrataka iz Podgorice. Čestitam stručnom štabu, igračima, upravi i menadžmentu. Istrajali smo i izdigli se kako priliči Beogradu i Srbiji - rekao je Čović.

- Jer proslave šampiona moraju da budu šampionske, evropske, a ne na brzaka - poručio je Čović.



Predsednik KK Crvene zvezde Nebojša Čović posle osvajanja titule u ABA ligi i pobede nad ekipom Budućnosti u majstorici (97:57) istakao je sa njegov klub sjajno odradio celu sezonu.- Mislim da smo sjajno odradili kompletnu ligu, i polufinalu i finalnu seriju, što su pokazali rezultati, odnosno razlike sa kojima smo dobili ekipe na suprotnoj strani - rekao je Čović novinarima posle meča.Čović je rekao da je očekivao da veliku rezultatsku prednost i u odlučujućem meču.- Zvezda je dominantna. Možda mnogi nisu verovali u ovaj tim na početku, kad smo pravili novog trenera. Znamo da radimo posao, znamo da se borimo i sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima. Treba biti uporan i verovati u ono što ste napravili kao plan da dođete do određenog cilja. To već radimo godinama unazad i zato imamo rezultate.Čović je upitan i koliko je rezultat iz prošlogodišnjeg finala uticao na rezultat večerašnjeg susreta.- Neću da se vraćam na prošlu godinu. Nas je prošle godine od ovog rezultata delila jedna nesretna lopta, da ne analiziram sve ono što je prethodilo. Svake godine ste iskusniji, ukoliko niste ni sujetni ni bahati i ukoliko ste stalno spremni da učite bez obzira koliko znanja imate. To je jako dobro za mozak jer je to važan mišilć koji stalno treba trenirati - rekao je Čović.Čović se osvrnuo na dešavanja zbog kojih je meč počeo sa više od sat vremena kašnjenja.Upitan da prokomentariše da li su izjave trenera Budućnosti Jasmina Repeše doprinele ovakvoj atmosferi u finalnoj seriji, odgovorio je:- Smešno mi je da pričam o trenerima, ali sa mojim iskustvo od 52 godine gde sam radio sa vrhunskim trenerima sa ovih prostora, nikada nine dobro kada treneri izgube sa velikom razlikom da alibi traže u nekakvim pričama. Takaa se zakuvala corrba, posle čega je interesantno saopštenje. Sada vam direktno kažem, Zvezda se ni na prvoj ni na drugoj utamici, a ni na ovoj današnjoj, nije se bavila organizacijom vređanja, pravljenja transparenata... Zapamtite, nikada.. Danas smo se bavili organizacijom da sprečimo tu reakciju, što je normalno".Dodao je da menadžment ABA lige mora da povede računa i o detaljima proslave.