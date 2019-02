Gosti imaju devet izgubljenih lopti u prvih 15 minuta igre, ali onda Popović popravlja skor ukradenih i zakucava. Kol je bio polovičan sa linije penala posle faula Lendejla - 27:20. Lendejl na suprotnoj strani takođe pogađa samo jedno slobodno bacanje. Nastavlja se serija penala. Dugo nismo videli koš iz igre. Koti Klark pogađa oba, dok je Pejdž polovičan (29:22).







Lendejl na ofanzivnom skoku dolazi do novih poena. Partizan igra kvalitetnu odbranu i to je za sada ključna razlika između dva tima na parketu. Džekson je na kratko uspeo da smanji zaostatak Budućnosti, ali ne zadugo. Pejdž je ponovo bio polovičan sa linije za slobodna bacanja, Trinkijeri ga odmah posle toga vraća na klupu.



Na drugoj strani Koti Klark ne maši slobodna bacanja, dok Marinković promašuje trojku. Sada Partizan ima problem sa izgubljenim loptama - čak 12 su upisali crno-beli u prvom poluvremenu. Budućnost je preko Kola prišla na samo dva poena zaostatka - 32:30. Na pet sekundi do isteka drugog kvartala tehničku je "zaradio" Andrea Trinkijeri. Gosti sada zaostaju samo jedan poen za beogradskim timom. Rezultat je 32:21 posle 20 minuta igre.



Na startu druge deonice Trinkijeri je u igru uveo Gagića, a ovaj odmah upisao dva poena na svoj konto. Barović je pogodio šut pod faulom i uspešno realizovao dodatno slobodno bacanje (19:15). Usledio je niz promašaja za tri poena na obe strane, a Barović je rešio situaciju jedan na jedan i poentirao preko Gagića. Partizan sada ima samo plus dva.Gagić i Nikola Janković su vratili crno-belima osetnu prednost - 23:17. Domaći tim je napravio seriju 6:0, a Popović je nesportski faulirao Marinkovića. Repeša traži tajm-aut, dok arbitri gledaju video snimak. Ostali su pri svojoj prvobitnoj odluci, a Gegić je pogodio oba slobodna bacanja. Partizan prvi put na meču ima dvocifrenu prednost - 27:17.