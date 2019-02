Beta | 04. februar 2019. 11:08 | Komentara: 0

Imali smo vrhunske utakmice, čak smo bolje igrali na strani nego kod kuće i to je malo čudno. Dobili smo dobre protivnike i mislim da je sezona u Evropi bila okej - kaže trener Partizana

- Dve lopte su nedostajale i to znači da nismo košarkaški zaslužili Top 8 Evrokupa. Imali smo vrhunske utakmice, čak smo bolje igrali na strani nego kod kuće i to je malo čudno. To mi puno znači. Nismo imali perspektivu kada smo došli, ali smo se ponosno borili, napunili Pionir, dobili dobre protivnike i mislim da je okej bila sezona u Evropi - rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

Partizan uoči poslednjeg kola nema šansu za plasman u narednu fazu Evrokupa.

Crno-belima je ostala utakmica poslednjeg kola Grupe E Top 16 faze sa Albom, u utorak od 20.45 u Berlinu.

- Nažalost, zbog dve lopte utakmica neće biti važna, neće nam ništa doneti što se tiče plasmana dalje. Ali, igraće Alba i Partizan, dva velika imena. Moraćemo da igramo što ozbiljnije, nema tu mnogo filozofije. Biće kompletno drugačija utakmica (nego protiv Albe u Beogradu), to znamo. Želim da nađemo minutažu za one koji su malo manje igrali, a da ne izgubimo koncentraciju - kazao je Trinkijeri.

Upitan je i za poraz od Ritasa, kojim je Partizan ostao bez šanse za plasman u četvrtfinale.

Italijanski trener je rekao da je zadovoljan jer se ekipa oporavila od toga i trijumfovala protiv Cibone u ABA ligi.

- Utakmica u Zagrebu je bila veoma važna jer nije lako vratiti se posle takvog poraza. Uvek imaš frustraciju, negativan osećaj. Ali, ekipa je veoma dobro reagovala. Igrali smo čvrsto i to nam je trebalo. Idemo u Berlin i onda se spremamo za veliku utakmicu protiv Budućnosti.

Ponovo je istakao veliku podršku navijača.

- Ne volim da budem dosadan, već sam mnogo, mnogo puta rekao. Svaki dan se probudim i osmeh mi je na licu kada pomislim kakvu podršku imamo. Znam šta to znači, svaki dan - rekao je Trinkijeri.

Kada je reč o povređenom Radetu Zagorcu, koji je trenirao dan pred utakmicu protiv Albe, Trinkijeri je rekao da se on "oporavlja svaki dan".