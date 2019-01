Simanić je ušao u igru i odmah pogodio trojku. Beron faulira Majlsa koji potom pogađa oba penala. Lopta izlazi iz koša prilikom pokušaja Berona za tri, Rusel to ne uspeva da kazni, ali Odžo pravi grešku (17:19).





Perperoglu promašuje trojku, Hardi pogađa, ali Čović uzvraća i donosi izjednačenje (22:22). Posle dobre odbrane je stigla nagrada u vidu duge dvojke Perperoglua, Čović polaže loptu na tablu, Hardi je skida sa obruča, a sudije pokazuju da se poeni priznaju. Tajm-aut Peronea (22:26).







Limož se vraća mini serijom 4:0 i ponovo vraća stvari na početak (26:26). Čović je krenuo na prodor, Inglis je napravio drugu ličnu, pa je plejmejker Zvezde otišao na liniju penala gde je bio polovičan. Ristić iz teške situacije ne uspeva da poentira, Regland kontru sprečava faulom (26:27).





Butsiel je ponašao put do koša, Ristić je pogodio uz faul Majlsa i realizovao je dodatno slobodno bacanje. Regland zatim ostavlja za Dobrića koji pravi grešku u koracima. Za 17 minuta igre ukupno devet izgubljenih lopti, od čega Zvezda ima pet. Majls je ostao potpuno sam na šutu za tri i to je kaznio, Simanić nije uspeo da uzvrati, a Tejlor koristi novu grešku u odbrani srpskog tima. Tomić traži tajm-aut (33:30).





Regland promašuje trojku, Limož kreće u kontru, a Dobrić sjajnom blokadom sprečava lake poene Buteja. Ristić potom pravi drugu ličnu, Zvezda ulazi u bonus. Tejlor ostaje potpuno sam, Regland ne uspeva da ga stigne, a on to kažava trojkom. Regland uspeva da se iskupi poenima iz prodora (36:32).





Butej odlično trči, ostaje potpuno sam u reketu, lako polaže loptu u koš. Faje na drugoj strani pogađa trojku. Domaći tim je krenuo u svoj poslednji napad u deonici, Hardi ubacuje "flouter", a Tomić reaguje tajm-autom i crta poslednji napad pred odlazak na pauzu. Imala je Zvezda šest sekundi, Limož koristi to što ima dva faula do bonusa, Hauard pravi prvi, Rusel drugi. Dve i po sekunde su ostale. Beron ubacuje loptu u igru i šalje užasan pas. Limož je tražio tam-aut pošto će imati napad sa polovine Zvezde. Hardi nije pronašao put do koša. Domaćin ima pet poena prednosti na poluvremenu (40:35).