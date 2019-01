Neefikasan start drugog kvartala prekinuo je Nikolić pogodivši šut sa distance (22:18). Nedugo potom Andrea Trinkijeri je zatražio tajm-aut, pri rezultatu 22:20. Nikolić je u nastavku pogodio oba slobodna bacanja, ali je Mišković ubacio novu trojku. (24:23).



Lendejl je na kratko "odlepio" crno-bele, ali je i Ašćerić bio precizan. Mega je posle manje od tri minuta izašla iz bonusa, pa je Nikolić u dva navrata išao na liniju penala, sva bacanja je pogodio (30:25). Nastavio je sa odličnom partijom Mišković, ali i Renfro. Partizan se drži na plus pet - 32:27.



Mišković pogađa svoju treću trojku, ali Si zakucava na asistenciju Nikole Jankovića, Dejan Milojević traži novi tajm-aut pri rezultatu 35:30. Lendejl se još jednom izborio pod košem i postigao lake poene. Atić je uzvratio preciznim šutem za tri - 37:33. Si je odličan u ofanzivnom skoku, upravo iz takve situacije je poentirao dva puta zaredom (42:35). Ratkovica je pogodio trojku i smanjio zaostatak Mege, ali samo na trenutak pošto je ubrzo uzvratio Nikolić (45:38).



Partizan je došao do maksimalnih plus devet, a Trinkijeri traži novi tajm-aut, kako bi njegova ekipa prvi put večeras otišla na dvocifreni plus. To i uspevaju crno-beli, Pejdž pogađa za tri, ali Mišković smanjuje sa linije penala. Marinković je uz zvuk sirene pokušao sa velike udaljenosti, ali nije bio dovoljno precizan. Rezultat na poluvremenu je 50:40.