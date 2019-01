Zvezda je furiozno ušla u poslednju deonicu i iz minuta u minut topila prednost gostujućeg tima. Faje je pogodio trojku, ali je vratio Tobi. Međutim, od tog trenutka crveno-beli ulaze u odličnu seriju. Reglend je pogodio polaganje, Perperoglu je bio odličan u prodoru, dok je Ristić u ključnom trenutku doneo domaćima izjednačenje (71:71). Tomas je prethodno pogodio novu trojku i jedno slobodno bacanje za Valensiju, ali su se gosti tu zaustavili. Klupa španskog tima traži tajm-aut.



Prijao je predah gostujućim igračima, napravili su seriju 4:0. Sada Tomić traži tajm-aut. Čović je u nastavku pokušao za tri, ali ga je Van Rosom omeo tom prilikom i poslao Zvezdinog pleja na liniju za slobodna bacanja. Pogodio je dva od tri (73:75). Imala je Zvezda dobru poziciju da se odbrani u sledećem napadu, ali se Tomas izborio pod košem i doneo Valensiji prednost 77:73.



Perperoglu je pogodio za tri, Dubljević je pokušao da uzvrati, ali je ovoga puta bio neprecizan. Kaznili su to crveno-beli, Čović je na suprotnojoj strani pogodio pod faulom, pa je klupa Valensije zatražila novi tajm-aut (78:77). Bio je precizan i pri dodatnom slobodnom bacanju Čović.



Tomas je pod faulom pogodio izuzetno težak šut, pa sa linije penala doneo milimalnu prednost svom timu (79:80). Zvezda je propustila priliku da uzvrati, promašio je Beron, potom i Perperoglu, ali i Valensija maši dva pokušaja za tri. Milan Tomić traži tajm-aut pred napad domaćeg tima, manje od pola minuta je ostalo do kraja utakmice.



Reglend je preuzeo inicijativu, krenuo sam u prodor i preko Dubljevića poentirao za vođstvo Zvezde 15 sekundi do kraja. Sada trener Valensije traži tajm-aut.