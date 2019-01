Nikola Janković je najraspoloženiji za igru u crno-belom. Renfro promašuje pokušaj za tri, ne uspeva ni Stefan Janković, što znači da Partizan ima samo jednu pogođenu trojku iz 13 pokušaja. Lakomb poentira uz faul i relaizujedodatno slobodno bacanje (21:35).

Greške na obe strane na početku druge deonice i dosta promašaja (15:21). Lendejl dolazi do lakih poena, Filipovski reaguje tajm-autom (17:21).Bakner postiže prve poene za goste u drugoj deonici sa penala, posle čega Kikanović dolazi do novih poena i vraća osetnije vođstvo svom timu (17:25).Partizan se muči sa šutom za tri poena, Kikanović donosi dvocifreno vođstvo Monaku, Trinkijeri traži minut odmora na četiri minuta pre odlaska na odmor (17:27).Stefan Janković pogađa tek drugu trojku za Partizan, Filipovski traži tajm-aut. Zagorac promašuje, Nikolić pokušava da se postavi, sudije pokazuju da je napravio faul. Gladir sjajnim dodavanjem dodaje do Baknera koji lagano zakucava. Zagorac nagrađuje borbenost saigrača, ali Džons uz zvuk sirene daje trojku koja donosi veliku prednost Monaku na poluvremenu (26:40).