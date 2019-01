Simanić promašuje zicer, lopta ostaje u posedu Zvezde, Beron ne pogađa trojku. Na drugoj strani Salin daje trojku, a Lesor zatim zakucava (5:0).





Regland promašuje zicer, Cirbes hvata loptu, dobija faul i dva slobodna bacanja, ali ne pogađa nijedno. Posle više od tri minuta igre Zvezda dolazi do prvih poena, Regland daje trojku. Roberts uz dosta sreće poentira, Simanić daje novu trojku (7:6)







Lesor je iznudio drugu ličnu Simanića, pa pogodio samo prvo bacanje, ali je lopta posle promašaja ostala u posedu Unikahe. Šermadini u dva napada lako dolazi do poena u reketu, Tomić reaguje tajm-autom (12:6).





Beron pogađa trojku, Zvezda se muči sa igrom u napadu. Lesor na drugoj strani pravi velike probleme u reketu. Odžo je zamenio Cirbesa, ali za sada nemaju rešenja za igru u reketu domaćina. Šermadini još jednom dolazi do lakog polaganja. Perperoglu na isteku napada pokušava za tri, ali lopta ostaje zaglavljena između obruča i table. Čović menja Reglanda koji je vidno nervozan na klupi. Čović uspeva da iznudi dva slobodna bacanja i da ih pogodi (16:11).





Šermadini još jednom lako poentira, uz to ga Odžo bez potrebe faulira, a on to kažnjava dodatnim pogođenim bacanjem. U borbi za loptu Čović faulira Fernandeza koji daje oba penala. Kešelj menja Simanića koji pre odlaska na klupu dobija objašnjenja od Tomića o tome šta je trebalo da radai. Beron ne uspeva da ubaci loptu u teren, pa lopta završava u napadu Unikahe. Kazna za to je stigla u vidu trojke Salina i velike prednosti (24:11).





Pokušava Tomić da pronađe pravu petorku, ali ne uspeva. Beron uz malo sreće poentira. Unikaha ima veliko vođstvo posle prvih 10 minuta (26:13).