PARTIZAN je izgubio od Ritasa u Vilnjusu i tako je propustio šansu da napravi brejk na startu top 16 faze Evrokupa - 74:80. Litvanci su za nijansu bili bolji, ali je i to bilo dovoljno da savladaju borbene crno-bele. Naš tim se nijednog trenutka nije predavao, ali su ga pojedine brzoplete odluke, kao i na nekim ranijim mečevima, odvele u poraz.

Previše otvorenih šuteva promašili su izabranici italijanskog stručnjaka Andree Trinkijerija da bi mogli da pobede ekipu kao što je Ritas, i sada im preostaje da se spremaju za meč sa Mornarom u subotu u Jadranskoj ligi, i protiv Albe sledeće srede, u drugom kolu top 16.

Domaćini su vodili od starta utakmice, Partizan je uporno jurio zaostatak i često je izgledalo kao da može da preokrene rezultat u svoju korist, da bi Litvanci ponovo napravili solidnu razliku. Poslednji nalet Partizana bio je tri minuta pre kraja, kada je Džok Lendejl zakucavanjem u kontranapadu smanjio na samo dva poena razlike (72:70).

Ritas je predvodio Dominik Saton sa 21 poenom, sa po pet skokova i ukradenih lopti, 14 je postigao Artsjom Parahuski uz osam uhvaćenih lopti, dok je 11 poena i osam skokova imao Martinas Ehodas.

Partizan je predvodio Rade Zagorac sa 17 poena i osam skokova, 15 je dodao Džok Lendejl uz devet uhvaćenih lopti, 13 je dodao Vanja Marinković, dok je Aleks Renfro uz sedam poena imao osam asistencija i šest skokova.

RITAS - PARTIZAN 80:74 (28:23, 20:19, 17:17 15:15).

"SIMENS arena", Vilnjus. Gledalaca: 4.693. Sudije: Peres, Geler, Tepenije.

RITAS: Sirvidis 9, Saton 21 (5 sk., 5 uk.), Stipčević 3, Parahuski 14 (8 sk.), Pilauskas, Sili 7 (5 as.), Ehodas 11 (8 sk.), Girdzijunas 5, Bendzijus 3, Blažević, Butkevičus 7.

PARTIZAN: Pejdž 6 (3 sk., 3 as.), Si 5 (5 sk.), Aranitović, Marinković 13, Veličković, Pecarski, Zagorac 17 (8 sk.), Renfro 7 (8 as., 6 sk.), Janković 3, Lendejl 15 (9 sk.), Gagić 6, Nikolić 2.