Plus 11 za Zvezdu na startu druge četvrtine! Perperoglu je pogodio za tri (28:17), a Simanić novom blokadom obezbedio domaćima novi napad. Fauliran je Odžo, koji je potom bio polovičan sa linije za slobodna bacanja. Semjuels je zaustavio nalet crveno-belih - 29:19. Gosti pokušavaju sa distance da smanje zaostatak, pa Hauard konačno pogađa za tri (31:22). Simanić uzvraća sa poludistance, a nakon nove promašene trojke Limoža, zakucava Odžo. Klupa francuskog kluba je zatražila tajm-aut. Zvezda uporno čuva dvocifrenu prednost (35:22). Usledila je borba sa linije penala. Majls i Odžo su bili polovični. Crveno-beli potpuno kontrolišu meč, gotovo u svakom segmentu su nadigrali rivala. Limož nastavlja sa promašajima za tri, a Zvezda to kažnjava. Beron je iz kornera pogodio za dva - 40:26.

PRVA ČETVRTINA

Za prvi napad na meču izborili su se domaći igrači, a Beron je preko ruke pogodio za dva. Gosti su uzvratili serijom 5:0 - Hardi je ubacio trojku, a Butej bio precizan za dva. Zvezda je odgovorila preko Simanića, koji je imao otvoren put do koša. Cirbes je vezao četiri poena (8:5), ali je Butej uzvratio trojkom.



Crveno-beli su došli do plus šest (14:8), najviše zahvaljujući Cirbesu koji je, pored svojih ubačenih šuteva, odlično stvarao prostor saigračima i omogućavao im otvoren šut. Odlično su Zvezdini košarkaši otvorili meč, posle poena Reglenda poveli su 19:11.



Uzdanica Limoža za sada je Hardi, koji je novom trojkom na kratko smanjio zaostatak gostiju. Sve do novih poena Cirbesa (21:14). Za plus deset pobrinuo se Beron, pogodivši sa distance. Usledio je niz promašaja na obe strane, više od dva minuta nije bilo pogotka. Loš niz prekinuo je Hardi (24:16).



Cirbes je u samom finišu prvog kvartala bio polovičan sa linije penala, dok gosti nisu uspeli da realizuju poslednji napad. Rezultat je 25:16.