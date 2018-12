Drugi kvartal otvorio je Perperoglu sjajnim prodorom ispod koša. Klark je pogodio sa poludistance sa leve strane, a Gordić posle izgubljene lopte domaćina prošao na polaganju. Posle poena Kola, Budućnost je napravila seriju 6:0 (25:17), a Perperoglu je prekinuo nalet gostiju.



Zvezda je počela da greši i bez potrebe gubi napade. Najpre je Nenadić napravio grešku u koracima, a onda je Kešelj napravio faul u napadu. Sve to kažnjava Gordić trojkom za 27:20. Milan Tomić je zatražio tajm-aut.



Kešelj je vratio trojku, a Budućnost odgovorila zakucavanjem Omića na asistenciju Gordića (30:22). Davidovac je posle faula bio precizan sa linije penala, a Gordić je još jednom pogodio koš, upisao svoj 12. poen.



Cirbes je ostao sam pod košem i lako realizovao situaciju za dva poena. Kol je uzvratio istim učinkom, ali je Cirbes potom sa linije za slobodna bacanja upisao nova dva poena (36:26). I Nikolić je bio precizan sa linije penala posle faula koji je napravio Davidovac.



Nova trojka Perperoglua! Ispao je Bitadze posle driblinga Zvezdinog košarkaša (39:28). Crveno-beli su došli do plus 11, ali je Budućnost vezala pet poena. Tomić je odreagovao tajm-autom (39:33).



Gosti su došli na pet poena zaostatka (40:35), ali je Beron ubacio novu trojku. Nikolić vraća preko Cirbesa. Klupa gostujućeg tima je zatražila tajm-aut.



Raspoloženi Gordić je stavio tačku na drugu četvrtinu - pogodio je za dva pre zvuka sirene. Pred odlazak na pauzu rezultat je 46:40.