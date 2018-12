Meč počinje zakucavanjem Lendejla. Cedevita odgovara sa pet uzastopnih poena Krušlina, između kojih je Lendejl bio siguran sa penala (4:5).





Posle novih poena Lendejla i Marinković uspeva da se upiše u strelce u redovima crno-belih. Na drugoj strani pogađaju Stipanović i Kuk (9:10).





Sjajni potezi crno-belih na obe strane. Prvo je Pejdž pogodio trojku, pa je Lendejl udario "rampu" Kobsu (14:10). Cedevita par napada ne realizuje, ali Partizan to ne uspeva da iskoristi. Pulen to prekida trojkom, posle čega Veličković pravi nesportsku, a Pulen to kažnjava poenima sa penala (16:17).





Novica se potom iskupljuje za faul sjajnom fintom i poenima. Nikolić promašuje za tri, Partizan posle prvih 10 minuta ima prednost (18:17).