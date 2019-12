N.I. | 07. decembar 2019. 18:25 |

PARTIZAN možda i može sa svim i svakim, ali ne može protiv - sebe! Fudbaleri Save Miloševića su ove sezone pokazali kvalitet više, ali i manu više: oni se poslednjih nedelja jednopstavno plaše sebe i - pobede. Kako drugačije objasniti šta je sve stalo u samo šest dana razmaka između haške fudbalske tragedije sa AZ Alkmarom, pa odmah zatim i na prvom domaćem ispitu kod kuće kada je Napretku posle ubedljivih 2:0 poklonjena pobeda u finišu meča.

Sutra je nova prilika za dokazivanje i nova prilika da Partizan možda pobedi svoje strahove. Crno-beli od 13.30 na Banjici u malom gradskom derbiju gostuju kod Rada koji je već dugo na pretposlednjem mestu na tabeli Superlige. Savo Milošević je "između redova" posle šokantnog poraza od Napretka nagovestio i odlazak sa klupe, ali...

- Trudiću se da i ja malo smirim glavu da ne bi ljudi dolazili do pogrešnih zaključaka. Plan je da radim dugoročno. Potpisao sam ugovor na dve godine i plan je da toliko ostanem ovde. Trudim se da u što kraćem periodu oformim tim koji će se boriti za titulu i otići još dalje u Evropi. Mislim da posle nekoliko meseci možemo da kažemo da smo na dobrom putu. Bilo je grešaka, ali plan je da se radi dugoročno - korigovao je donekle stav i spustio loptu na zemlju Savo Milošević.

Ipak, pred kraj prvog dela sezone, otvaraju se razna pitanja, možda nameću i neki odgovori stručnom štabu Partizana. Imao je Milošević još jedan osvrt na greške koje su ojadile njegov tim u Evropi i u domaćem dvorištu.

- Mnogi se pitaju šta je razlog onako šokantnim preokretima koji su viđeni za samo šest dana. Prvi razlog je umor zbog kojeg i dolazi do pada koncentracije. To je sve uzročno povezano. Kad dođe do umora, pada nam agresija od koje dosta zavisi naša igra. Zbog toga što smo imali trku i agresiju bili smo dominantni u velikom broju mečeva. Kad ti segmenti padnu, obara se koncentracija i sve ide dole. Zasad nismo uspeli u ključnim utakmicama da pronađemo način da to izbegnemo. Krivica i odgovornost su uvek moji. Ponovo neće biti kritike prema igračima, ali... Pravimo veliki broj individualnih grešaka - dodaje Milošević.

Na kraju, trener crno-belih ponavlja zbog čega je nedavno dizao glas na sebe i