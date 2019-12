Tanjug | 02. decembar 2019. 16:53 | Komentara: 0

Sportski direktor FK Crvena zvezda Mitar Mrkela izjavio je da je klub u dobroj situaciji, ali da svakako može bolje i poručio da veruje da ekipa protiv Olimpijakosa u Atini može da izbori evropsko proleće.- Crvena zvezda je u dobroj situaciji. Prvi smo u nacionalnom prvenstvu, igramo Ligu šampiona i imamo šansu da izborimo proleće u Evropi. Veoma smo samokritični, smatramo da uvek može bolje i upravo nas je to dovelo do svih pomenutih uspeha - istakao je Mrkela za klupsku TV.Meč u Atini biće prilika da Crvena zvezda izbori učešće u Ligi Evrope tokom proleća.- Uvek postavljamo najviše ciljeve. Već smo pobedili Olimpijakos u Beogradu, imamo bodovnu prednost, biće nam dovoljan i remi, ali nećemo ići na nerešen rezultat. Znači nam to što smo ispred njih na tabeli, najviše sa psihološke strane.Sportski direktor crveno-belih pohvalio je i igrače zbog reakcije koja je viđena u meču sa Voždovcem, a nakon teškog poraza od Bajerna.- Zadovoljni smo utakmicom protiv Voždovca i smatramo da je trijumf došao u pravom trenutku. Uvek je teško igrati posle Lige šampiona, a pogotovo posle poraza. Igrači su ušli dobro u meč i posebno smo zadovoljni drugim poluvremenom koje je jedno od najboljih u dosadašnjoj sezoni. Oni su napadačka ekipa, a uputili su nam samo jedan udarac u okvir gola. Odigrali smo dobru utakmicu i drago mi je zbog toga.Mrkela se svrnuo i na suđenje koje Crvena zvezda ima u Superligi Srbije.- Greške postoje. Lično, nisam siguran da li smo gol protiv Voždovca postigli iz ofsajda, ali je utisak da se najviše potenciraju greške u korist Crvene zvezde. Često sam isticao i greške koje su bile u našu korist, a ne vidim da drugi klubovi to rade. Voleo bih da počnu. Greške se dešavaju na svim stadionima, ali se najviše priča o onim u našu korist.On je izrazio zadovoljstvo zbog mladih igrača koji nose dres prvog tima i najavio i nove dečake koji će uskoro istrčati na stadion „Rajko Mitić“.- Na početku sezone se napravi projekat koji su to mladi igrači koji bi trebali da dobiju veću šansu. Ove godine su to bili Njegoš Petrović i Veljko Nikolić, s tim da se Nikolić povredio, ali je počeo da dobija minutažu. Petrović je već postao značajan šraf našeg tima. Politika forsiranja mladih igrača će se nastaviti i na zimu. Mi ćemo već tada priključiti nekoliko fudbalera iz Grafičara i potrudićemo se da im damo šansu na proleće. Zvezdaši vole decu iz Omladinske škole. Oni su kroz istoriju bili ti koji su doneli dosta radosti našem klubu i svesni smo toga - poručio je Mrkela.