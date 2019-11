M.BLAŽIĆ/Novosti online | 28. novembar 2019. 17:36 > 20:50 | Komentara: 0

OD kalkulacija pred poslednje kolo Lige Evrope do očaja i završetka evropske misije za samo pet minuta. I to sa igračem više. Partizanu je u omraženom Hagu pokupio neko “prokletstvo” koje ga je u pet minuta završnice meča sa Alkmarom dovelo do toga da praktično sam sebe izbaci iz Evrope - 2:2 (0:2).

A počelo je toliko dobro, da je retko koji optimista među navijačima Partizana pomislio da bi moglo. Prvih 15 minuta u ovakvim utakmicama, uvek kritičnih za gostujući tim, proteklo je u boljoj kontroli lopte domaćih koja je donela samo jednu malu zebnju Vladimiru Stojkoviću i to u drugom minutu kada je Stengs šutirao tik iznad prečke.

Da se lagani vetar Alkmarovih napada ne pretvori u ozbiljniju nepogodu pobrinuo se profesor fudbalske igre u kopačkama Bibras Natho. Čovek sa očima na ledjima i “programiranim” pasovima je u tom 16.minutu poslao fenomenalnu loptu ka Japancu Asanu, a ovaj je spajanje sa golom iskoristio i da ga postigne gurnuvši loptu pored istrčalog Bizoa.

Onog trenutka kada su golman Alkmara i njegovi saigrači shvatili da se u fudbalu može i otići po loptu u mrežu, zona komfora holandskog kluba je potpuno stavljena pod kontrolu. Šest vezanih pobeda uz gol razliku 24:0 je otišlo u arhivu, a kada je trebalo raskrstiti sa nervozom i stihiju pretvoriti u optimalan pritisak na Stojkovićev gol momci u crvenim dresovima su potpuno utihnuli.

Da bi hladno veče na stadionu “Kars Džons” moglo da bude jedno od onih za klupske istorijske knjige bilo je jasno već u 27. minutu. Kapiten Kopmajers je katastrofalno pogrešio, prepustivši loptu Zdjelaru, a ovaj je odmah gurnuo ka Sumi za miran i rezonski šut pored Bizoa - 0:2.

Od tog momenta sve je ličilo na utakmicu u Astani, gde je Partizan držao “katedru” već posle 0:1. Suma je započeo sa poigravanjima, koja su često dovodila do očaja defanzivce Alkmara, a povremeno i svoje saigrače, kada je iz idealnih pozicija za asistenciju šutirao neprecizno.

I uvek je nekako falilo malo da se grogirani bokser potpuno dotuče. U 50.minutu se isprečila stativa, minut kasnije je Sadik napravio jedan od njegovih poznatih prodora, ali je biser “ukrao” Bizo odbranivši njegov šut krajnjim naporom, verovatno noktom desne ruke.

Alkmar je pretio onoliko koliko mu je homogena i dobro organizovana odbrana crno-belih dozvoljavala, a to je bilo taman toliko da Idrisi udarcem u prečku u 73.minutu prodrma Miloševićeve pulene posle serije neiskorišćenih kontri. A onda kreće finiš koji nije trebalo da ima ni primese drame, a kamoli horora za fudbalere Partizana. Isključenje Boadua u 83.minutu je trebalo da stavi tačku na svaku neizvesnost, a desilo se sve suprotno. Rezervista Druijf je najpre u 88.minutu iskoristio grešku Pavlovića, Uroševića i Stojkovića, a isti igrač je u trećem minutu nadoknade učinio da se prelepi san Partizana za samo pet minuta pretvori u košmar. Od situacije da mu je u poslednjem kolu dovoljan i bod u slučaju poraza Alkmara u Mančesteru Partizanu je Evropa “ugašena” kao pritiskom na “dugme”.



AZ - PARTIZAN 2:2 (0:2)

STRELCI: Druijf u 88. I 90+3 za Alkmar, Asano u 16, Suma u 27.minutu za Partizan. Stadion: “ Kars Džons”. Gledalaca: 6000. Sudija: Danijel Stefanski (Poljska) 7. Crveni karton: Boadu (Alkmar) u 83.minutu.

ALKMAR: Bizo 7 - Svenson 7 Hacidijakos 6 (od 53. Druijf 8), Vujtens 6,5 (od 60. Sugavara -), Vindal 6,5 - Mitsjo 7, De Vit 7 (od 71. Klasi -), Kopmajners 5,5 - Stengs 7, Boadu 6,5, Idrisi 7,5.

PARTIZAN: Stojković 6 - Miletić 6, Ostojić 7, S.Pavlović 6,5, Urošević 6 - Zdjelar 7, Natho 7,5 (od 90+2 Vujačić -) - Tošić 6 (od 69. Brežančić -), Suma 7,5 (od 75. Šćekić -), Asano 7,5 - Sadik 7.

Igrač utakmice: Ferdi Druijf (Alkmar)