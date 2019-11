Beta | 26. novembar 2019. 23:45 | Komentara: 0

Želeli smo od samog početka da overimo prvo mesto u grupi i izuzetno mi je drago što to dogodilo - rekao je Flik

Trener fudbalera Bajern Minhena Hans-Diter Flik ocenio je da je večerašnja pobeda nad Crvenom zvezdom zaslužena, kao i da svom timu ima da uputi samo komplimente.





- Jako mi je drago što možemo da ostvarimo ovakve rezultate. Želeli smo od samog početka da overimo prvo mesto u grupi i izuzetno mi je drago što to dogodilo - rekao je Flik novinarima posle utakmice.





Bajern je večerašnjom pobedom od 6:0 na gostovanju protiv Crvene zvezde overio prvo mesto u Grupi B Lige šampiona.

Upitan da li je Zvezda podbacila u večerašnjem meču ili je ubedljiv trijumf bio samo rezultat fenomenalne igre njegovog tima, Flik je kazao da su oba faktora uticala.

- Teško je reći u ovom trenutku da li je Zvezda podbacila ili smo mi odigrali odlično. Ima veze s tim što nismo dozvolili protivniku da razvija igru. Videli smo u par navrata da u ima dosta dinamike u napadu, ali smo to prekinuli na vreme, to je bio cilj. Veoma dobro smo se pripremili za ovu utakmicu. Moje je mišljenje pre meča je bilo to da ovde ništa nećemo dopustiti i zato veliki komplimenti mojoj ekipi - rekao je Flik.