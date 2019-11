Z. ĆOROVIĆ | 18. novembar 2019. 20:47 | Komentara: 0

U baraž za EP, Norvežani su se plasirali kao i Srbija kroz Ligu nacija. U grupi su bili prvi, bolji od Bugarske, Kipra i Slovenije.





VREDNI 136 MILIONA EVRA

NISU atraktivni, ali su i te kako opasni. Pogotovo kod kuće. Reprezentacija Norveške, rival Srbije u polufinalu baraža za EP, kao domaćin nije izgubila na poslednjih 11 zvaničnih utakmica što je podatak koji tera na poseban oprez pred duel 26. marta u Oslu. Pošto nema revanša, Norvežani su u prednosti jer će protiv "orlova" igrati pred svojim navijačima, u njihovom ambijentu.Poslednja reprezentacija koja se radovala u Oslu bila je Nemačka, 4. septembra 2016. (3:0). Od tada, Norveška je ostvarila osam pobeda i tri remija uz gol razliku 21:8. Najviše je dolaskom iskusnog selektora, Šveđanina Larsa Lagerbaka (71) u februaru 2017. Lagerbek je poznat po tome što je u dva navrata, deset godina vodio Švedsku, a pet godina je bio selektor Islanda sa kojim je napravio istorijski uspeh i stigao do četvrtfinala EP 2016.Njegovo znanje i kvalitet doprineli su da reprezentacija Norveške brže ojača i sazri pošto je predvodi nekoliko mladih, već sada vrhunskih igrača. Na prvom mestu, to je Martin Edegard (20), koga je Real Madrid kupio u šesnaestoj jer je bio čudo od deteta, neki su ga prozvali i "novi Mesi" iako se bolje služi desnom nogom. U početku nije opravdao očekivanja, da bi prošle sezone bio odličan u Viteseu, a sada se ističe u Real Sosijedadu. "Kraljevi" najozbiljnije računaju na njega od sledeće sezone.Drugi mladi ekstra as "vikinga" je Erling Brut Haland (19). Brutalno je tresao mreže u Red Bul Salcburgu i ove sezone je izrastao u najboljeg mladog igrača Evrope. Najviše se za njega čulo u Ligi šampiona, trenutno je najbolji strelac sa sedam pogodaka. Za najbolji austrijski tim u prvenstvu je postigao 15 pogodaka, plus četiri u Kupu. Međutim, u ovim kvalifikacijama, što zbog povrede, što iz taktičkih razloga, nije bio poseban Lagerbekov adut, igrao je samo 80 minuta na dve utakmice.Sander Berge (21), krilo šampiona Belgije Genka, već duže vreme je na meti velikih klubova poput Arsenala, Totenhema, Fiorentine, Benfike... Prvi strelac Norvežana je Džošua King (27) iz Bornmuta, od četiri pogotka u kvalifikacijama, tri je dao iz penala.Norveška je trenutno snažan, dobro skockan tim, željan da prvi put posle EP 2000. zaigra na nekom velikom takmičenju. Tada su u grupi doživeli poraz od Jugoslavije (1:0) i ispali.U ovim kvalifikacijama, do poslednjeg kola koje igraju na Malti, doživeli su samo jedan tesan poraz i to u gostima od Španije (2:1). Čak pet puta su remizirali, po dva puta sa Šveđanima (3:3, 2:2) i Rumunima (2:2, 1:1) i jednom kod kuće sa Špancima (1:1) kada su u većem delu utakmice bili bolji rival. Na svih devet mečeva su postigli bar po jedan gol.VREDNOST selekecije Norveške po specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" iznosi 136,25 miliona evra. Najskuplji od svih je trenutno napadač Salcburga Haland procenjen na 30 miliona evra, slede Edegard (25), Berg (22), King (20), Mohamed Eljunusi (15)...